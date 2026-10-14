River Plate afrontará este miércoles 14 de octubre un compromiso importante en su objetivo de mejorar la posición en el Torneo Clausura 2026. Desde las 19, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio visitará a Sarmiento de Junín en el encuentro postergado de la undécima fecha, con el regreso de Thiago Almada entre los titulares como principal novedad.

El conjunto de Núñez llega después de vencer a Estudiantes de Río Cuarto, resultado que le permitió mantenerse en la pelea por ingresar a los playoffs y acercarse a los puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores mediante la tabla anual.

Almada recupera su lugar y Pereyra saldría del once

La principal modificación que prepara Ponzio está relacionada con la recuperación de Thiago Almada. El mediocampista ofensivo había sufrido un desgarro que lo mantuvo alejado de los entrenamientos durante casi tres semanas y reapareció el último sábado, cuando ingresó desde el banco de suplentes.

Ahora, con el alta médica y nuevamente a disposición del cuerpo técnico, Almada regresaría desde el arranque.

Su ingreso provocaría la salida de Lautaro Pereyra, quien tuvo una actuación destacada frente al conjunto cordobés. A pesar de ese rendimiento, el entrenador mantendría la estructura utilizada durante sus primeros encuentros al frente del equipo.

Ponzio mantiene la defensa y apuesta por la continuidad

En el arco seguirá Santiago Beltrán, mientras que la línea defensiva estaría integrada por Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña.

En la mitad de la cancha, Fausto Vera conservaría su lugar pese a que Aníbal Moreno ya recibió el alta médica y se encuentra disponible. Tobías Andrada y Tomás Galván completarían ese sector.

En ataque, Ángel Correa acompañaría a Sebastián Driussi, quien buscará reencontrarse con el gol después de cuatro encuentros sin convertir.

Ponzio también dispone de Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán como alternativas ofensivas para modificar el desarrollo del encuentro.

Santiago Espíndola, la novedad entre los convocados

Otra de las novedades pasa por la inclusión de Santiago Espíndola, mediocampista de 18 años que aparece por primera vez en una convocatoria del plantel profesional.

El juvenil ocuparía un lugar entre los suplentes como alternativa en la mitad de la cancha, mientras que Lucas Silva regresó a Reserva.

Además, Francisco Ortega vuelve a integrar la nómina de futbolistas disponibles.

River necesita sumar en Junín

Más allá de las decisiones individuales, el encuentro representa una oportunidad para River de avanzar en dos objetivos: ingresar a los puestos de playoffs del Clausura y reducir la distancia con los equipos que ocupan lugares de clasificación internacional.

El partido ante Sarmiento será una nueva prueba para el ciclo de Ponzio, que busca sostener los resultados y encontrar continuidad en el funcionamiento colectivo.

La confirmación oficial del once inicial se conocerá en la previa del encuentro.