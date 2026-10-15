El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, respaldó los controles sobre los fondos universitarios y reclamó modificar el Presupuesto 2027 que se discute en el Congreso. Advirtió que, si las partidas no se revisan, el próximo año será muy difícil para las instituciones.

Bartolacci habló este jueves 15 de octubre desde la Plaza Houssay, en la Ciudad de Buenos Aires, durante la concentración previa a la quinta Marcha Federal Universitaria. En diálogo con De 12 a 14, de El Tres, sostuvo que las universidades deben rendir cuentas por los recursos públicos que reciben y que cualquier control adicional será bienvenido.

La postura coincidió con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 311/2026 de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). La norma fija los lineamientos para que las Unidades de Auditoría Interna de las universidades preparen sus planes de trabajo de 2027. Entre las prioridades figuran la liquidación de haberes, las contrataciones, los fondos sujetos a rendición y el otorgamiento de títulos.

Al describir los mecanismos existentes, el titular del CIN mencionó los controles de la Auditoría General de la Nación, las reglas de la Ley de Administración Financiera del Estado y las evaluaciones de calidad de la Coneau. También señaló que las instituciones deben presentar cada seis meses los avances de su ejecución presupuestaria ante la Contaduría General de la Nación.

Sobre la UNR, afirmó que durante su gestión se elevaron 96 informes a la Sigen sin observaciones. Añadió que las auditorías internas siguen los manuales de ese organismo y que todos los meses se remite a la Secretaría de Educación un balance con la nómina de personal, CUIT, cargos y remuneraciones.

Consultado por eventuales negociaciones para reducir aportes patronales y compensar partidas, Bartolacci descartó acuerdos en ese sentido. Según explicó, el aumento de esos aportes genera dificultades adicionales y reduce los recursos disponibles para el funcionamiento, una de las áreas que identificó como más comprometidas después de los salarios.

El rector pidió acompañamiento a la sociedad y apeló a los integrantes del Congreso, el Ejecutivo y el Poder Judicial que estudiaron en la universidad pública. Les reclamó garantizar a las próximas generaciones las mismas oportunidades que ellos tuvieron.

La jornada de protesta incluyó reclamos por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, los salarios y las partidas para funcionamiento, becas e investigación. En Rosario, la convocatoria se concentró desde las 15.30 en la Plaza San Martín para marchar hacia el Monumento a la Bandera. En Humanidades y Ciencia Política, los estudiantes sostuvieron tomas activas con clases públicas, sin interrumpir los exámenes.