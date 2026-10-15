El comercio minorista de Venado Tuerto enfrenta dificultades para sostener las ventas mientras parte de la actividad se desplaza desde las calles céntricas hacia otros sectores de la ciudad. Así lo describió Ezequiel Coello, gerente del Centro Comercial, Industrial y Servicios de Venado Tuerto, quien vinculó ese escenario con el deterioro del poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y los costos de los alquileres.

En diálogo con VerTV, Coello señaló que distintos gastos familiares, entre ellos los servicios y las prepagas, aumentaron por encima de la inflación. Según su análisis, esa presión sobre los ingresos reduce el dinero disponible para las compras y condiciona la actividad de los negocios locales.

El dirigente también advirtió sobre el peso de las deudas. Explicó que hay familias que recurren a préstamos bancarios para reunir sus obligaciones en un único crédito y conseguir una tasa más conveniente. En esos casos, sostuvo, el financiamiento se destina a refinanciar pasivos y no a consumir o invertir, lo que limita su efecto sobre las ventas.

Respecto de los locales vacíos en el centro, Coello planteó que no deben interpretarse como un abandono masivo de la actividad. Su diagnóstico apunta a una combinación de mudanzas e intercambio de firmas, con comercios que dejan las ubicaciones tradicionales y buscan instalarse en otros puntos de Venado Tuerto.

En particular, relacionó ese movimiento con el costo de alquilar sobre calle Belgrano. Según indicó, el corrimiento lleva varios años y dio lugar a nuevos locales y zonas comerciales fuera del centro. Describió ese proceso como una transformación permanente de la distribución de los negocios en la ciudad.

Coello diferenció, además, la situación de los comercios históricos de la que atraviesan los emprendimientos nuevos. Consideró que los primeros cuentan con experiencia para afrontar las crisis y pueden recurrir a medidas como reducir sucursales. Entre las excepciones mencionó el reciente cierre de una zapatería tradicional con casi 70 años de trayectoria.

Para quienes recién empiezan, advirtió, el margen de error es menor. Las compras mal calculadas y otras fallas de gestión pueden generar pérdidas capaces de llevar al cierre durante los primeros dos años, según su evaluación.

En ese contexto, el Centro Comercial trabaja con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Municipalidad de Venado Tuerto en el desarrollo de centros comerciales a cielo abierto. Las iniciativas buscan dar identidad a distintos sectores mediante eventos y mejoras edilicias. Entre los espacios destacados aparece calle Brown, desde Estrugamou hasta San Martín. También se suman propuestas como «La Noche de los Bares», que combina espectáculos culturales aportados por el Municipio con el servicio gastronómico de los privados.

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