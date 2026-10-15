Un robo registrado en la zona céntrica de Venado Tuerto terminó con la recuperación de todas las herramientas sustraídas de una camioneta. El procedimiento se desarrolló durante el miércoles 14 de octubre, luego de una denuncia del propietario y un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona sospechosa en otro sector de la ciudad.

Según la información difundida, el damnificado había dejado su vehículo estacionado sobre calle Rivadavia, entre Casey y Belgrano. En circunstancias que todavía no fueron esclarecidas, una persona forzó el contenedor ubicado en la caja de la camioneta y se llevó tres cajas con herramientas de trabajo.

Entre los elementos denunciados como robados había un rotopercutor, un taladro y distintas herramientas de mano.

Un llamado al 911 permitió localizar las herramientas

Mientras se conocía la denuncia, la central de emergencias recibió una comunicación que advertía sobre un individuo que circulaba con varias cajas en inmediaciones de las calles Güemes y Neuquén.

El aviso señalaba que la persona mantenía una actitud considerada sospechosa, por lo que efectivos policiales se dirigieron al lugar para verificar la situación.

Sin embargo, cuando el individuo advirtió la llegada de los uniformados, emprendió la fuga hacia un descampado cercano.

Los agentes intentaron localizarlo, pero el sospechoso consiguió alejarse y se perdió de vista.

Recuperaron todo lo robado

Después de la fuga, el personal policial realizó un rastrillaje por las inmediaciones y encontró las tres cajas de herramientas abandonadas.

Al revisar los elementos, se estableció que correspondían a los objetos denunciados como sustraídos de la camioneta estacionada en calle Rivadavia.

De esta manera, la intervención permitió recuperar el rotopercutor, el taladro y las herramientas de mano, que posteriormente fueron restituidos a su propietario.

El procedimiento finalizó con la recuperación de la totalidad de los elementos denunciados, aunque no se informó sobre personas detenidas.

Continúan sin conocerse detalles sobre el sospechoso

Hasta el momento, no trascendieron datos sobre la identidad de la persona que escapó ni se comunicó si las autoridades avanzaron con medidas para identificarla.

Tampoco se precisó si existen registros de cámaras de seguridad que permitan reconstruir el recorrido realizado desde el lugar del robo hasta el sector donde aparecieron las herramientas.

La información disponible tampoco establece si hubo otros participantes involucrados en el hecho.

Por otro lado, no se difundieron detalles sobre una eventual intervención de la Fiscalía ni sobre la calificación penal de las actuaciones.

El episodio dejó como resultado la recuperación de los objetos sustraídos y su devolución al damnificado. La identificación de quien cometió el robo continúa sin confirmación pública.