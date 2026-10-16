Duendes y Jockey Club de Rosario se enfrentarán este sábado 17 de octubre, desde las 16, por la fecha 17 del Torneo Regional del Litoral. El clásico tendrá un objetivo inmediato para Jockey: una victoria le asegurará la clasificación a semifinales y le permitirá continuar la defensa del bicampeonato. Duendes ya tiene su lugar desde la fecha 15.

La jornada podría definir los tres lugares que todavía quedan disponibles entre los cuatro mejores. Estudiantes de Paraná recibirá al descendido Jockey Club Venado Tuerto y Santa Fe Rugby enfrentará a Paraná Rowing en Sauce Viejo. Tanto Estudiantes como Santa Fe Rugby necesitan ganar, sin depender del punto bonus, para sellar su clasificación.

En el clásico, Duendes tendrá a Martín Pellegrino como capitán y a Emiliano Boffelli entre sus titulares, bajo la conducción de Hernán Pavani. Jockey, dirigido por Federico Amelong, contará con Alejo Pereira Tauzy como capitán.

Atlético del Rosario también tendrá actividad el sábado: visitará a Hindú a las 15.30 por la fecha 26 del URBA Top 14, en su última presentación de la temporada. Plaza llega después de vencer a Champagnat y asegurar su permanencia en la máxima categoría para 2027. El equipo de Don Torcuato necesita ganar para ingresar a semifinales.

Juan Manuel Queirolo dispuso cinco cambios en el conjunto rosarino. Ingresarán José Carro, Francisco Echenique, Santiago Casals, Benjamín Castagna y Nicolás Casals. Castagna debutará como titular en reemplazo de Tomás Cornejo, lesionado. También estarán ausentes Octavio Capella, por lesión, y Lucas Malanos, suspendido. Jerónimo Gómez Vara pasará a la segunda línea y el capitán Tomás Malanos jugará en el centro.

Por el Campeonato Argentino Juvenil, Rosario M17 visitará a Santa Fe desde las 15 en Universitario de Santa Fe. Será la tercera y última fecha de la fase de grupos. El seleccionado rosarino necesita ganar para avanzar a semifinales, aunque también podría clasificarse con una derrota si Cuyo pierde frente a Salta, partido previsto para las 12.

La agenda juvenil incluirá, además, la tercera fecha del TRL M19 en sus niveles A y B. Los resultados podrían definir a los primeros semifinalistas. El campeón obtendrá una plaza para disputar el tradicional torneo Veco Villegas en Tucumán.

La actividad internacional comenzará durante la madrugada argentina. Australia y Nueva Zelanda se enfrentarán en Sídney a la 1.30 del sábado por la Bledisloe Cup. Los All Blacks llegan después de imponerse por 50 a 19 en Auckland y, si vuelven a ganar, retendrán el trofeo.

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