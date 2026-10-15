Nico Armayor se presentará por primera vez en el Centro Cultural Municipal de Venado Tuerto el sábado 17 de octubre, a las 21, con el espectáculo “De la voz al mundo”. El recital será en la sala 1 “Jorge Luis Borges” y combinará un repertorio de folclore argentino con una colecta de alimentos para el merendero Mimarte.

El ingreso tendrá un valor de 5.000 pesos más un alimento no perecedero. La totalidad de lo recolectado será destinada al merendero, de modo que la convocatoria sumará una acción solidaria a la presentación musical.

Las entradas se pueden comprar de manera presencial en Perfumería Silvina, ubicada en Belgrano 740. También está habilitada la venta online a través de www.compromientrada.com.ar.

El espectáculo incluirá zambas, chacareras y canciones del repertorio popular argentino. La propuesta combinará la raíz folclórica con una puesta actual y contará con interpretaciones en vivo, invitados especiales y nuevas producciones. El anuncio no detalla quiénes acompañarán al cantante sobre el escenario.

La presentación llegará después de la participación de Armayor en La Voz Argentina 2025, experiencia que le permitió dar a conocer su música ante un público más amplio. En esta ocasión, el artista venadense compartirá con el público de su ciudad un show preparado especialmente para su debut en el Centro Cultural Municipal.

La convocatoria cuenta con la invitación de la Secretaría de Territorialidad y Desarrollo Cultural del Gobierno de Venado Tuerto.

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