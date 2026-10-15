Los jardines materno infantiles municipales de Venado Tuerto registraban 350 nuevos preinscriptos para el ciclo 2027 cuando todavía faltaban algunas horas para cerrar el trámite, una demanda que superaba la capacidad disponible pese a la incorporación de aulas. El servicio es gratuito y comprende salas para niños de 1, 2 y 3 años en distintos barrios de la ciudad.

La directora de Educación, Carina Rolhaiser, explicó en declaraciones a Venado24 que la cantidad de aspirantes se mantiene en niveles similares a los de años anteriores. Según la funcionaria, los establecimientos municipales todavía no registraron una disminución de la demanda. El dato contrasta con el contexto de caída de la natalidad señalado en el material disponible, aunque no se aportaron cifras que permitan medir esa comparación.

La preinscripción de nuevos alumnos se desarrolló durante martes y miércoles, mediante un enlace en la página de la Municipalidad. La semana anterior se había realizado el trámite para los niños que ya asisten, tienen 1 o 2 años y pueden continuar en 2027, además de sus hermanos. Rolhaiser indicó que la gran mayoría de los actuales alumnos seguirá el próximo año.

Anotarse en esta instancia no garantiza una vacante. Una vez cerrado el proceso, las asistentes sociales tomarán las listas y se comunicarán con cada familia. La directora anticipó que esa tarea se completará durante el mes siguiente a la preinscripción y permitirá establecer quiénes quedarán formalmente inscriptos.

La capacidad depende de la cantidad de salas, cuya distribución por edades se reorganiza cada año según las solicitudes. Por eso, explicó Rolhaiser, la oferta para cada grupo no es siempre la misma. El proceso puede dejar postulantes en lista de espera, con posibilidades de ingresar si se producen vacantes durante el año.

La red incluye los jardines Chispitas, en Santa Rosa; Pinceladas-Rocío de Miel, en el complejo habitacional Mateo Fernández; Burbujitas, en el barrio Norte; Semillitas, en Ciudad Nueva; Huellitas, en el CIC; Manasitos, en la ONG Maná; y Rayito de Sol, en Victoria.

Sobre el funcionamiento del servicio, Rolhaiser detalló que cada sala cuenta con una docente de Nivel Inicial y auxiliares, además de asistentes escolares que realizan tareas de limpieza y participan de la actividad educativa cotidiana. También interviene un equipo interdisciplinario con profesionales de psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, trabajo social y educación inicial.

La oferta municipal abarca turnos de mañana y tarde, además de una sala nocturna en Rayito de Sol. Según la directora, ese espacio mantiene una demanda sostenida durante todo el año.

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