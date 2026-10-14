Matías Galarza Fonda volvió a referirse públicamente a River Plate, esta vez desde Estados Unidos. El futbolista paraguayo, que actualmente integra el plantel de Inter Miami, fue consultado por el próximo Superclásico ante Boca Juniors y dejó en claro a qué equipo alentará cuando ambos se enfrenten en La Bombonera.

Durante una conversación con periodistas en el predio de entrenamiento de Inter Miami, el mediocampista de 24 años expresó su deseo para el partido previsto para el 1 de noviembre.

"Soy hincha de River desde chiquito, así que 100% que gane River y estaré apoyando desde donde me toque", aseguró, según las declaraciones difundidas por TyC Sports.

Además, remarcó que su relación con la institución continúa vigente pese a encontrarse jugando en la Major League Soccer de Estados Unidos.

"Sigo siendo jugador de River y siempre voy a alentar por mi club", sostuvo.

Una salida de River que dejó interrogantes

Galarza Fonda llegó al conjunto de Núñez a mediados de 2025, cuando el equipo era dirigido por Marcelo Gallardo. Sin embargo, no consiguió establecerse como titular y su continuidad comenzó a perder espacio dentro de la planificación deportiva.

En marzo de 2026 fue cedido a Atlanta United. Posteriormente, antes de que concluyera ese préstamo, River le comunicó que no sería considerado para integrar nuevamente el plantel profesional.

De acuerdo con la información publicada por TyC Sports, la institución había dispuesto que, una vez finalizada su participación con Paraguay en la Copa del Mundo, el mediocampista se incorporara al grupo de futbolistas que entrenaban por separado en el Predio de Cantilo.

La decisión no se modificó después de su actuación mundialista, en la que registró un gol y una asistencia en tres encuentros, según las estadísticas consignadas por el medio.

Finalmente, a principios de septiembre, el paraguayo pasó a Inter Miami mediante una nueva cesión.

River mantiene parte de sus derechos

Aunque actualmente juega en Estados Unidos, Galarza Fonda continúa vinculado contractualmente con River.

Según la información difundida, el club de Núñez conserva el 70% de sus derechos económicos, mientras que Talleres de Córdoba mantiene el 30% restante.

Esta situación deja abierta la posibilidad de que su futuro vuelva a discutirse una vez que termine el préstamo. De todos modos, hasta el momento no existe una confirmación sobre una eventual reincorporación al plantel millonario.

Tampoco se conocen públicamente nuevas negociaciones que permitan anticipar cuál será su destino deportivo después de su etapa en Inter Miami.

El Superclásico, una cita que seguirá desde Estados Unidos

Mientras continúa su carrera en la MLS, el mediocampista se prepara para seguir a distancia uno de los encuentros más importantes del calendario argentino.

River y Boca tienen previsto enfrentarse el domingo 1 de noviembre en La Bombonera, en un partido que volverá a concentrar la atención del fútbol nacional.

Las declaraciones de Galarza Fonda adquieren relevancia por el contexto de su salida de Núñez. A pesar de no haber sido considerado para continuar en el equipo, el jugador mantiene públicamente su identificación con River.

Por ahora, su presente está en Inter Miami. Su futuro contractual y la posibilidad de regresar al fútbol argentino dependerán de las decisiones que adopten las instituciones involucradas.