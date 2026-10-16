Lionel Messi viajará a España para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 y participar de actividades con chicos y jóvenes en Oviedo. Cristian “Kily” González, entrenador de Inter Miami, anunció el viaje en una conferencia de prensa y aseguró que el club acompaña la decisión del futbolista.

La visita se realizará después del encuentro de este sábado ante Atlanta United, por la Major League Soccer (MLS). El técnico también manifestó que espera contar con el capitán argentino para enfrentar a New York Red Bulls el 24 de octubre, una vez concluida su participación en las actividades del premio.

“El club está totalmente de acuerdo en que concurra ahí porque es un premio terriblemente importante, no solo para él sino para su familia”, expresó González durante la conferencia. El respaldo de la institución permitirá que Messi haga una pausa en su agenda deportiva para asistir al reconocimiento en España.

Además de recibir el galardón, el rosarino participará de un encuentro dirigido al público infantil y juvenil en el Palacio de los Deportes de Oviedo. La actividad integra la “Semana de los Premios”, el programa que acompaña la entrega de las distinciones y que incluye propuestas vinculadas con la comunidad educativa.

El traslado se producirá mientras Inter Miami afronta el tramo final de la temporada regular. En ese contexto, González se mostró tranquilo respecto del regreso del delantero y de su disponibilidad para el compromiso posterior al viaje. “Después obvio que sí cuento con él”, afirmó ante la consulta sobre la planificación deportiva.

La presencia de Messi frente a New York Red Bulls aparece, así, como una previsión del entrenador. Sus declaraciones expresan la intención de tenerlo disponible tras la visita a Oviedo, aunque no equivalen a una confirmación de su participación en ese partido.

La elección de Messi para el Princesa de Asturias de los Deportes 2026 fue anunciada en junio. El futbolista fue seleccionado entre 27 candidaturas procedentes de 12 países. En la fundamentación del reconocimiento, el jurado destacó tanto sus méritos deportivos como sus cualidades humanas, dos aspectos centrales de la distinción.

El premio se suma a una trayectoria que incluye el título mundial con Argentina en Qatar 2022, dos Copas América y ocho Balones de Oro. En esta oportunidad, la agenda en España combinará el reconocimiento a su carrera con una actividad destinada a acercarlo a niños y jóvenes, antes de su regreso previsto a la competencia en Estados Unidos.

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