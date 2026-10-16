Boca afrontará este viernes 16 de octubre un nuevo compromiso por el Torneo Clausura 2026 cuando reciba a Talleres de Córdoba, desde las 21.30, en La Bombonera. El encuentro corresponde a la decimotercera fecha y tendrá importancia para las aspiraciones del conjunto xeneize en la tabla anual.

El entrenador Rodolfo Arruabarrena prepara modificaciones en el equipo, aunque no realizará una rotación completa. La intención es mantener una base de futbolistas habituales y darles minutos a otros integrantes del plantel, teniendo en cuenta que el martes próximo Boca deberá visitar a Vasco da Gama en Brasil por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Arruabarrena mantendría una base de titulares

Según informó TyC Sports, Álvaro Montero continuaría en el arco, mientras que Facundo Herrera y Lautaro Blanco conservarían sus lugares en la defensa.

En el mediocampo aparecen Santiago Ascacíbar y Milton Delgado, dos futbolistas que formarían parte de la estructura inicial. En ataque, Leonel Flores y Miguel Merentiel también se perfilan para comenzar el encuentro.

Entre las modificaciones que analiza el cuerpo técnico se encuentran los ingresos de Dylan Gorosito por Leandro Lozano y Nicolás Figal en reemplazo de Lautaro Di Lollo.

Otra de las posibilidades es la presencia de Rodrigo Battaglia, quien podría disputar sus primeros minutos oficiales de 2026. El mediocampista compite por un lugar con Camilo Rey Domenech, mientras que Ángel Romero y Carlos Palacios aparecen como alternativas en el sector ofensivo.

La posible formación de Boca ante Talleres ESQUEMA PROBABLE · 4-3-3 ⚽ Miguel Merentiel ⚽ Leonel Flores ⚽ Ángel Romero

o Carlos Palacios ⚽ Santiago Ascacíbar ⚽ Milton Delgado ⚽ Rodrigo Battaglia

o Camilo Rey Domenech ⚽ Lautaro Blanco ⚽ Facundo Herrera ⚽ Nicolás Figal ⚽ Dylan Gorosito 🧤 Álvaro Montero DT: Rodolfo Arruabarrena Formación tentativa, sujeta a confirmación. La disposición táctica es ilustrativa.

Las lesiones condicionan las decisiones del entrenador

Boca no podrá contar con Sebastián Villa, Leandro Paredes ni Alan Velasco.

Villa sufrió un esguince en el tobillo derecho y quedó descartado para enfrentar a Talleres. Sin embargo, existe expectativa de que pueda recuperarse para el compromiso internacional del martes.

Por su parte, Paredes y Velasco continúan recuperándose de sus respectivos desgarros. Ambos serán evaluados durante los próximos días para determinar si están en condiciones de regresar a la competencia.

Las ausencias también podrían abrirles espacio a futbolistas juveniles. Rodrigo Bacidalupe, Joaquín Ruiz y Camilo Rey Domenech integran la convocatoria y tienen posibilidades de participar.

Boca busca sostenerse en la tabla anual

El encuentro ante Talleres representa una oportunidad para que Boca continúe sumando puntos en su objetivo de finalizar en lo más alto de la clasificación acumulada.

El equipo cordobés llega, según la información previa, en el último puesto de la Zona A. De todos modos, el conjunto dirigido por Arruabarrena deberá resolver un partido que se presenta en medio de una semana determinante para sus objetivos nacionales e internacionales.

La confirmación del once inicial se conocerá antes del comienzo del encuentro.