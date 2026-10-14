River ya no podrá asegurarse el título de la tabla anual en La Bombonera. El empate 1 a 1 frente a Sarmiento en Junín lo dejó sin posibilidades matemáticas de cerrar la penúltima fecha con los cuatro puntos de ventaja necesarios para consagrarse antes de la última jornada.

El resultado no lo eliminó de la pelea por el campeonato. A cuatro fechas del final, el Millonario quedó octavo, con 46 puntos, a seis del líder Independiente Rivadavia. Todavía puede superar a los siete equipos que tiene por delante, aunque necesita sumar y que sus competidores pierdan puntos.

Lo que quedó descartado fue la posibilidad de festejar el título en la cancha de su máximo rival. Así, River no podrá repetir las consagraciones en ese estadio de 1942, 1955 y 1986.

El empate también complicó su camino hacia la próxima Copa Libertadores por la tabla anual. Como referencia, Argentinos Juniors terminó tercero con 57 puntos el año anterior, el primero disputado con este formato. Esa cifra es un antecedente, no un puntaje que garantice la clasificación en esta edición.

Para alcanzar o superar aquella marca, River necesita ganar los cuatro encuentros que le quedan: con esos doce puntos llegaría a 58. Su ubicación final también dependerá de los resultados de los equipos que lo anteceden.

Boca, en cambio, todavía conserva la posibilidad de consagrarse como local ante River. Ese escenario requiere una combinación de resultados propios y ajenos: ganar sus compromisos frente a Talleres, Independiente y el Millonario sería parte del camino, pero no alcanzaría por sí solo para asegurar el festejo. También existen combinaciones con algún empate, aunque más complejas.

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