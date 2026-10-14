River visita a Sarmiento este miércoles desde las 19 en el estadio Eva Perón de Junín, por un encuentro postergado de la undécima fecha del Torneo Clausura. Con 16 puntos y fuera de los ocho puestos de clasificación de la Zona B, el equipo de Núñez necesita ganar para mejorar sus posibilidades de llegar a los playoffs.

El partido también ofrece una oportunidad importante para Sarmiento. El conjunto dirigido por Facundo Sava ocupa el cuarto lugar con 19 unidades y, si consigue una victoria, llegará a 22 e igualará la línea de Rosario Central, Belgrano y Argentinos Juniors, los líderes del grupo.

River, conducido por Leonardo Ponzio, viene de vencer por 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental. Marcos Acuña marcó el gol de ese triunfo, que le permitió sumar aunque todavía no le alcanzó para ingresar en la zona de clasificación a la siguiente instancia.

Además de la pelea por avanzar en el Clausura, el equipo visitante busca mejorar su ubicación en la tabla anual. Esa clasificación también define los lugares para las copas internacionales de 2027, por lo que los puntos en juego tienen valor en ambos frentes.

Sarmiento llega al encuentro después de derrotar por 3-1 a Aldosivi en Mar del Plata. Con tres puntos más que su rival, tendrá la posibilidad de aprovechar la localía para consolidarse entre los primeros puestos en la recta final de la fase regular.

El encuentro tendrá a Sebastián Zunino como árbitro y será televisado por TNT Sports Premium.

Leé también

Boca y Racing empataron 1-1 y siguen sin despegar en el Torneo Clausura

La cuarta fecha del Torneo Clausura comienza este viernes: días, partidos y horarios