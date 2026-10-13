La revancha entre Boca Juniors y Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 tiene nuevamente al estadio Maracaná como escenario previsto. La Justicia de Río de Janeiro resolvió a favor del conjunto brasileño y dejó sin efecto una medida cautelar que había puesto en duda la realización del encuentro en ese estadio.

La decisión fue informada este martes 13 de octubre por la agencia Noticias Argentinas. El partido está programado para el próximo martes 20, desde las 21:30 de Argentina, y definirá uno de los finalistas del certamen continental.

Con la resolución judicial, Vasco da Gama retomó la venta de entradas, que había quedado afectada por la controversia. Según la información difundida, antes de que surgiera el conflicto ya se habían puesto a disposición del público más de 45.000 localidades.

Por qué estaba en duda el Maracaná

El conflicto comenzó a partir de una presentación realizada por el consorcio Fla-Flu, responsable de administrar la concesión del complejo deportivo.

La entidad había planteado dificultades operativas relacionadas con la coincidencia de actividades en las instalaciones. El principal argumento estaba vinculado con un encuentro de básquet entre Flamengo y Botafogo, programado en el Maracanazinho, recinto cubierto ubicado en las inmediaciones del Maracaná.

La preocupación se centraba en la organización de ambos espectáculos, especialmente en cuestiones vinculadas con los accesos, la circulación de espectadores y los dispositivos de seguridad.

A partir de ese planteo, el sábado 10 de octubre se dictó una medida cautelar que comprometía la utilización del estadio para el compromiso internacional.

Los argumentos que presentó Vasco da Gama

Frente a la decisión inicial, los representantes legales de Vasco da Gama presentaron documentación para sostener que el encuentro organizado por Conmebol debía tener prioridad dentro de la programación del complejo.

Según la versión difundida por Noticias Argentinas, el club argumentó que las condiciones reglamentarias y contractuales de la concesión contemplaban una prioridad para determinadas competencias internacionales.

Además, la presentación habría contado con dos pronunciamientos favorables del Ministerio Público y con el respaldo de las autoridades locales de seguridad.

Estos elementos fueron mencionados como parte de los fundamentos que permitieron revertir la cautelar. Sin embargo, el texto completo de la resolución judicial no fue aportado en la información original.

Boca ya conoce el escenario previsto para la revancha

La resolución permite avanzar con los preparativos del encuentro y con la comercialización de entradas para los simpatizantes del conjunto brasileño.

Para Boca, la novedad representa una definición importante desde el punto de vista organizativo, ya que el equipo argentino podrá planificar su visita a Río de Janeiro con el Maracaná como sede prevista.

De esta manera, y salvo que se produzca una nueva decisión administrativa o judicial, la revancha se disputará en el estadio inicialmente elegido por Vasco da Gama.

El encuentro del 20 de octubre determinará qué equipo avanzará a la final de la Copa Sudamericana 2026.