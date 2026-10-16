El gobierno encabezado por el intendente Natalio Lattanzi presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto para convocar a una Convención Estatuyente, acompañado por un documento preliminar de 138 artículos distribuidos en 14 capítulos.

La intención es que los vecinos puedan elegir a los integrantes de esa Convención durante las elecciones de 2027, aunque para concretarlo será necesaria la aprobación de una ordenanza municipal.

El Concejo deberá definir los próximos pasos

El proyecto fue presentado públicamente el 8 de octubre por Lattanzi y el jefe de Gabinete, Arturo Patimo, quienes explicaron los principales alcances de la iniciativa.

Según lo planteado por el Ejecutivo, el Concejo debería resolver la convocatoria antes de finalizar noviembre para permitir que las autoridades provinciales puedan contemplar la elección de convencionales dentro del calendario electoral del próximo año.

Por el momento, no existe una convocatoria electoral aprobada. El documento entregado por el municipio constituye una propuesta inicial que podrá ser debatida y modificada durante el proceso institucional.

Qué cambios podría incorporar la nueva Carta Orgánica

Entre los temas incluidos se encuentran la administración de los fondos municipales, el empleo público, la organización del gobierno local y la participación ciudadana.

Uno de los puntos centrales es la creación de mecanismos de control externo sobre las cuentas municipales, con independencia funcional y criterios técnicos para su integración.

Ese control alcanzaría tanto al Departamento Ejecutivo como al Concejo Deliberante y a determinados organismos municipales, entre ellos el consorcio GIRSU y la Caja de Jubilaciones.

Además, el borrador contempla herramientas de participación como audiencias públicas, consultas populares y mecanismos de revocatoria de mandatos, siempre sujetos a las disposiciones constitucionales correspondientes.

También se analiza la cantidad de concejales

El paquete de iniciativas incluye modificaciones relacionadas con la composición del Concejo Deliberante.

Actualmente, Rufino cuenta con seis concejales. Según lo explicado por Patimo, uno de los proyectos propone llevar transitoriamente esa integración a cinco miembros, tomando como referencia los datos del último censo.

La composición definitiva deberá adecuarse al régimen previsto para su aplicación a partir de 2031.

Por otro lado, también ingresaron propuestas relacionadas con el funcionamiento del Tribunal de Faltas, la administración financiera y la creación de un Boletín Oficial digital.

Cómo funcionaría la Convención Estatuyente

La propuesta del Ejecutivo establece un plazo de 180 días corridos para redactar y sancionar la Carta Orgánica, con posibilidad de extenderlo otros 60 días.

Lattanzi también manifestó que no se contempla una remuneración para los convencionales. En cambio, el municipio proporcionaría los espacios y recursos materiales necesarios para desarrollar las sesiones.

La Carta Orgánica funcionaría como la norma institucional fundamental de la ciudad, dentro de los límites establecidos por la Constitución provincial y las leyes aplicables.

El próximo paso será el tratamiento legislativo. Si el Concejo no aprueba la convocatoria dentro de los plazos necesarios para las elecciones de 2027, el municipio podrá retomar la iniciativa en otro turno electoral y continuará rigiéndose por la legislación provincial vigente.