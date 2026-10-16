Boca Juniors daba vuelta el partido ante Talleres y ganaba 2-1 en la Bombonera por la fecha 13 del Torneo Clausura. Al minuto 76, última actualización disponible del encuentro, el equipo de Rodolfo Arruabarrena se ubicaba provisionalmente como único líder de la Tabla Anual, a la espera del resultado definitivo.

Miguel Merentiel y Leonel Flores marcaron los goles de la remontada, después de que Matías Galarza pusiera en ventaja al conjunto cordobés. Boca había comenzado la jornada un punto por debajo de Independiente Rivadavia, por lo que necesitaba una victoria para superarlo en la clasificación acumulada.

El gol que cambió el marcador llegó a los 48 minutos. Flores recibió sobre la izquierda, avanzó hacia el vértice del área y sacó un derechazo al palo más lejano de Ezequiel Unsain. La definición concretó la recuperación de Boca, que había generado varias oportunidades desde el empate del primer tiempo.

Talleres había golpeado a los 10 minutos con una conducción de Galarza sin marca en el último tercio del campo. El mediocampista terminó la jugada con un remate de derecha que venció a Álvaro Montero y abrió el resultado para el equipo de Omar de Felippe.

La respuesta local llegó seis minutos después. Boca recuperó la pelota en campo rival y armó un ataque rápido que Merentiel cerró con un derechazo a la red. A partir de la igualdad, el conjunto local tomó el control del juego y exigió en varias ocasiones al arquero visitante.

Unsain sostuvo el empate con intervenciones ante Flores, a los 33 minutos, y Ayrton Costa, a los 37. Sin embargo, Talleres también estuvo cerca de volver a adelantarse antes del descanso: a los 45, un disparo de Agustín Álvarez Martínez pegó en el palo derecho del arco de Montero.

Boca mantuvo la iniciativa en el comienzo del complemento. Antes del gol de Flores, Merentiel intentó convertir de taco tras un córner, pero Unsain despejó. Más tarde, Santiago Ascacíbar probó de primera desde la puerta del área y su remate salió cerca del palo derecho.

Para buscar el empate, De Felippe reemplazó a Federico Fattori por el delantero Valentín Dávila. Talleres volvió a acercarse a los 68 minutos con un derechazo rasante de Mateo Cáceres que pasó cerca del arco.

Arruabarrena, por su parte, incorporó a Dylan Gorosito por Leandro Lozano en el entretiempo. Luego ingresaron Carlos Palacios por Ángel Romero y Enner Valencia por Merentiel. Con esas modificaciones, Boca transitaba el tramo final con ventaja y con la posibilidad de cerrar la jornada en lo más alto de la Anual.

Leé también

Boca Juniors empató 2-2 con Central Córdoba en La Bombonera