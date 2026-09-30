El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Los Quirquinchos adquirió nuevo equipamiento de protección para la totalidad de su personal activo. La incorporación comprende cascos de alta resistencia, indumentaria con tecnología ignífuga y botas estructurales certificadas para quienes prestan servicio en la localidad y la región.

La compra está destinada a la protección del personal operativo durante las intervenciones. Los elementos incorporados cubren la cabeza, el cuerpo y los pies de los bomberos y forman parte del equipamiento que utilizan para desarrollar sus tareas ante emergencias.

Desde la institución destacaron que la adquisición busca mejorar las condiciones de seguridad de los integrantes del cuartel y la capacidad de respuesta. Esa valoración acompañó la presentación de los nuevos elementos, cuyo alcance incluye a todo el cuerpo activo.

La entidad explicó que la compra fue resultado de meses de trabajo y de la administración de los fondos disponibles, junto con el acompañamiento de la comunidad. También agradeció a quienes colaboran y sostienen las actividades del cuartel.

La información difundida no precisa el monto de la inversión ni detalla la cantidad de unidades adquiridas de cada elemento.

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