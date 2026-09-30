Los usuarios residenciales con subsidio de la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto pagarán por los consumos de septiembre una tarifa entre 2,4% y 5% menor que la de agosto, según su nivel de consumo. La reducción responde a una bonificación extraordinaria del gobierno nacional. Para los hogares sin subsidio, en cambio, el cuadro informado por la entidad establece aumentos de entre 0,5% y 1%.

La baja alcanza a una categoría que reúne a 14.942 usuarios, el 43% de los 34.393 registrados en el padrón de la Cooperativa. El 57% restante abona la tarifa completa, de acuerdo con los datos difundidos por la prestadora.

El beneficio extraordinario consiste en una bonificación adicional del 25% sobre el precio de la energía correspondiente al consumo base de los usuarios subsidiados. Ese porcentaje se suma al descuento general del 50%, por lo que la bonificación total llega al 75% respecto del precio residencial sin subsidio. Ese descuento corresponde al consumo base alcanzado por el beneficio y no debe confundirse con la reducción final de la tarifa respecto de agosto.

Para las actividades comerciales e industriales, la actualización representa un incremento cercano al 5%. En la categoría Grandes Potencias, las subas van del 5,7% al 6,5%, según el nuevo cuadro tarifario comunicado por la Cooperativa.

La entidad también informó que se redujo la diferencia entre sus tarifas y las de la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Según la comparación incluida en el informe elevado al Concejo Municipal, para los consumos de septiembre esa distancia es del 1,5%, frente al 2,25% registrado el mes anterior. Ambos valores se ubican por debajo del límite contractual del 10% señalado por la prestadora.

En ese documento, la Cooperativa sostuvo que busca mantener un diferencial reducido respecto de la EPE para atenuar el impacto de los incrementos sobre sus asociados y preservar la continuidad y calidad del servicio. Para las Grandes Demandas, indicó que las variaciones fueron equivalentes a las de la empresa provincial y aclaró que el tope contractual del 10% no se aplica a esa categoría.

La prestadora explicó que los cambios trasladan modificaciones de costos provinciales y nacionales. Entre ellas mencionó la actualización mensual del Valor Agregado de Distribución de la EPE, ajustado por el Índice de Precios al Consumidor del Indec, y los cambios en el abastecimiento del Mercado Eléctrico Mayorista dispuestos por la Secretaría de Energía de la Nación. También señaló la modificación del consumo base subsidiado, con un tope de 200 kWh mensuales, y la bonificación extraordinaria que permitió la baja para los hogares beneficiarios.

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