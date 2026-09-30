La Selección Argentina vuelve a escena. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará este miércoles 30 de septiembre a Bolivia, desde las 21, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un amistoso internacional que marcará el comienzo de una nueva etapa para el conjunto nacional.

Será la primera presentación de Argentina después del Mundial 2026 y también uno de los primeros compromisos de este período sin Lionel Messi dentro del plantel. El rosarino no participará del encuentro en Córdoba y tiene prevista su despedida con la camiseta argentina para el 6 de octubre, frente a Benín.

Para enfrentar a Bolivia, Scaloni analiza una formación con varios futbolistas que formaron parte del último proceso y algunas alternativas pensando en la renovación del equipo.

El probable once argentino tendría a Emiliano Martínez en el arco; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina o Román Vega en defensa; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Matías Soulé o Valentín Barco en el mediocampo; Julián Álvarez y Lautaro Martínez en ataque.

La formación, de todos modos, deberá considerarse probable hasta la confirmación oficial del entrenador.

Por el lado de Bolivia, el equipo dirigido por Óscar Villegas llega después de quedar fuera del Mundial 2026 tras perder 2-1 frente a Irak en el Repechaje Internacional. Posteriormente disputó diferentes amistosos y viene de caer 2-0 frente a Paraguay.

La posible formación boliviana sería con Guillermo Viscarra; Luis Haquin, Efraín Morales y Diego Arroyo; Diego Medina, Héctor Cuellar, Gabriel Villamil y Roberto Fernández; Miguel Terceros, Fernando Nava y Carlos Melgar.

AMISTOSO INTERNACIONAL MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE 🇦🇷 ARGENTINA vs. BOLIVIA 🇧🇴 🕘 21:00 HS 🏟️ Estadio Mario Alberto Kempes

Córdoba 📺 TV: TyC Sports Selección Argentina • Amistosos Internacionales 2026 NOVEDADES DEL SUR

Además, el partido abrirá una serie de compromisos de Argentina durante esta ventana internacional. El seleccionado continuará posteriormente con otros amistosos antes del encuentro del 6 de octubre ante Benín, que tendrá como uno de sus principales atractivos la despedida de Messi frente al público argentino.

En este marco, el encuentro con Bolivia también permitirá observar las primeras decisiones de Scaloni en la reorganización del plantel después del Mundial y la incorporación progresiva de futbolistas que buscarán ganar espacio durante el próximo ciclo.

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