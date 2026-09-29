Un influencer santafesino es investigado por presunta caza ilegal de aves autóctonas en la zona de la Laguna Setúbal, en la ciudad de Santa Fe. El Ministerio de Ambiente provincial inició un sumario administrativo y presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó allanamientos en el marco de la pesquisa.

La intervención comenzó después de que el hombre publicara en sus redes sociales imágenes de las aves como trofeos. El secretario de Biodiversidad provincial, Alejandro Luciano, explicó en una entrevista con el programa De 12 a 14, de El Tres, que la cartera actuó de oficio el jueves pasado, tras recibir advertencias de organizaciones ambientalistas.

Según el funcionario, los hechos ocurrieron en un sector donde la caza está prohibida durante todo el año e involucraron especies protegidas. Entre ellas mencionó al pato crestudo, al que describió como un ave en peligro de extinción. También señaló que, al revisar los registros oficiales, la Provincia constató que el investigado no tiene licencia habilitante para la caza deportiva.

En la vía administrativa, Ambiente avanza con una multa de 3.480.000 pesos. Luciano precisó que se trata del máximo que su área puede aplicar por resolución y sostuvo que ese monto responde al conjunto de infracciones que le atribuyen al hombre. La sanción económica estaba en elaboración, de acuerdo con sus declaraciones.

La investigación penal sigue un curso paralelo. Los operativos dispuestos por la Justicia buscan localizar las armas utilizadas en los hechos denunciados. Las actuaciones administrativas y la denuncia abrieron así dos vías de intervención sobre la conducta del investigado.

Luciano también cuestionó la difusión de las imágenes y aseguró que posteriormente observaron un ejemplar embalsamado. Consideró que esas publicaciones generaron violencia y constituyeron una apología del delito. Esa valoración fue expresada por el funcionario como parte de los motivos para impulsar las actuaciones.

El caso tiene además una derivación laboral: el investigado es empleado de planta permanente de un efector público dependiente del Ministerio de Salud de Santa Fe. Ambiente anunció que enviará a esa cartera el expediente administrativo para que la infracción que le atribuye quede registrada en su legajo.

La eventual aplicación de medidas disciplinarias y cualquier decisión sobre su continuidad laboral quedarán en manos de Salud. El envío del expediente fue anticipado por Luciano como el próximo paso entre ambas áreas del gobierno provincial.