La semifinal de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Vasco da Gama ya comenzó a jugarse fuera de la cancha. Santiago Sosa, mediocampista del conjunto brasileño, analizó la serie y se refirió especialmente a Facundo Colidio, quien no podrá disputar ninguno de los dos encuentros por una restricción reglamentaria de Conmebol.

El cruce quedó oficialmente establecido después de que ambos equipos superaran los cuartos de final. Boca eliminó a São Paulo con un resultado global de 2-1, mientras que Vasco también consiguió avanzar hasta ubicarse entre los cuatro mejores del torneo.

En diálogo con Radio La Red, Sosa reconoció la dificultad que representa el equipo argentino y adelantó parte del planteo que pretende desarrollar Vasco durante los 180 minutos. El mediocampista sostuvo que deberán jugar con inteligencia como locales y mantener solidez defensiva cuando les toque presentarse en Argentina.

Uno de los temas centrales de la entrevista fue la situación de Colidio. Según relató Sosa, el delantero consulta reiteradamente al director deportivo del club sobre la posibilidad de recibir una habilitación para enfrentar a Boca.

"Todos los días le pregunta al director deportivo si puede jugar contra Boca", señaló Sosa, quien además calificó su ausencia como una baja importante para el conjunto brasileño.

La imposibilidad tiene una explicación reglamentaria. El Manual de Clubes de la Copa Sudamericana 2026 establece que un jugador puede representar a un máximo de dos clubes durante una misma edición bajo determinadas condiciones, pero introduce una restricción específica para las instancias decisivas: ningún futbolista puede ser inscripto para la Fase Final por más de una institución. Esa etapa comprende playoffs, octavos, cuartos, semifinales y final.

Colidio había sido incluido previamente por River en la nómina correspondiente a esa fase. Cuando posteriormente pasó a Vasco da Gama, quedó alcanzado por esa limitación.

Distintas publicaciones señalan, además, que la documentación definitiva de la transferencia habría sido remitida cuando ya había vencido el plazo para realizar modificaciones. TyC Sports y otros medios indican que el trámite se completó aproximadamente tres horas después del cierre. Ese detalle debe considerarse información periodística atribuida y no una confirmación contenida en el reglamento oficial consultado.

Por otro lado, la ausencia no es nueva para Vasco: Colidio tampoco pudo participar de las anteriores eliminatorias del conjunto carioca.

Mientras se resuelve el escenario de la revancha en Río de Janeiro, Vasco prepara una serie en la que deberá encontrar alternativas ofensivas para reemplazar al delantero argentino. Boca, en tanto, afrontará el cruce con el objetivo de alcanzar nuevamente una definición continental.