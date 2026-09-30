Vasco insiste con São Januário para recibir a Boca

Vasco da Gama mantiene abierta la gestión para recibir a Boca Juniors en São Januário por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. La intención del club brasileño choca, por el momento, con una disposición reglamentaria de Conmebol: desde esta instancia los estadios deben contar con una capacidad mínima de 30.000 espectadores.

La revancha está programada para el martes 20 de octubre en Río de Janeiro, una semana después del primer encuentro, que se disputará el 13 en La Bombonera. Sin embargo, el escenario del segundo partido continúa pendiente de definición.

El presidente de Vasco, Pedrinho, manifestó públicamente su intención de jugar en São Januário y pidió flexibilidad a Conmebol. Incluso planteó la posibilidad de aumentar el espacio destinado a los simpatizantes de Boca como parte de la propuesta presentada para mantener la localía en su estadio.

La principal dificultad es la capacidad del escenario. São Januário tiene una habilitación inferior a los 30.000 lugares requeridos por la Confederación Sudamericana para esta instancia de sus competencias. Por ese motivo, inicialmente quedó fuera de las alternativas reglamentarias.

El Maracaná aparecía como una de las posibilidades. Sin embargo, el consorcio administrador, encabezado por Flamengo y Fluminense, rechazó el pedido realizado por Vasco para utilizar el estadio el 20 de octubre. Entre los argumentos expuestos aparece la cantidad de partidos programados y la necesidad de preservar el campo de juego.

En este marco, el estadio Nilton Santos, donde habitualmente juega Botafogo, permanece como otra alternativa. Su capacidad cumple con las exigencias de Conmebol, aunque desde Vasco no aparece como la primera opción.

Copa Sudamericana 2026 ¿Dónde recibirá Vasco a Boca? 🏟️ São Januário La prioridad de Vasco.

El club busca una excepción de Conmebol para disputar la revancha en su estadio. A la espera de autorización 🏟️ Maracaná La opción recibió un rechazo.

El consorcio administrador no aceptó inicialmente el pedido presentado por Vasco. Sin acuerdo por el momento 🏟️ Nilton Santos Alternativa reglamentaria.

El estadio de Botafogo cumple con la capacidad requerida por Conmebol y permanece entre las posibilidades. Alternativa disponible Vasco vs. Boca • Semifinal de vuelta • Copa Sudamericana 2026

Sede todavía sin confirmación oficial

Respecto de una eventual presentación judicial, existen diferentes escenarios mencionados en la cobertura brasileña. Vasco no descarta recurrir nuevamente a la Justicia por el uso del Maracaná. En cambio, una eventual acción para conseguir que Conmebol autorice São Januário debe considerarse, por ahora, una versión no confirmada.

Además, el club carioca utiliza como antecedente otras excepciones concedidas por Conmebol en ediciones anteriores. Sin embargo, desde el organismo sudamericano consideran diferentes las circunstancias, debido a que Vasco dispone de otros estadios cercanos que cumplen con la capacidad establecida.

La definición deberá producirse con suficiente anticipación al encuentro. Hasta entonces, lo confirmado es que Boca visitará Río de Janeiro el 20 de octubre; lo que todavía resta resolver es en qué estadio se definirá uno de los finalistas de la Copa Sudamericana.