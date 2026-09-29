Boca vuelve este martes a los entrenamientos después de la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina y comienza a preparar el partido ante Unión, programado para el viernes 2 de octubre a las 21.30 en La Bombonera, por la fecha 11 del Torneo Clausura.

Después del triunfo 3-2 sobre Racing, Rodolfo Arruabarrena decidió darle un día libre al plantel. Ahora el cuerpo técnico comenzará una semana de trabajo en la que uno de los primeros objetivos será determinar cómo respondieron físicamente los futbolistas que tuvieron mayor desgaste.

Uno de los casos que será seguido especialmente es el de Facundo “Jagger” Herrera. El defensor recibió un golpe durante el encuentro ante Racing y terminó con hielo en la pierna derecha.

Arruabarrena explicó después del partido que había jugadores con molestias y mencionó específicamente la situación de Herrera. Hasta el momento no se informó oficialmente una lesión de gravedad, por lo que su presencia ante Unión dependerá de la evolución durante las próximas prácticas.

En este marco, el entrenador también comenzará a definir la formación para recibir al conjunto santafesino. La posibilidad de mantener buena parte del equipo utilizado frente a Racing aparece dentro de las alternativas, aunque todavía no existe una confirmación oficial del once inicial.

Boca llega al compromiso después de conseguir una remontada ante Racing que le permitió avanzar en la Copa Argentina. Además, continúa en carrera en la Copa Sudamericana y busca mantenerse dentro de los puestos de clasificación en el Torneo Clausura.

La acumulación de competencias también obliga al cuerpo técnico a administrar las cargas. Después de enfrentar a Unión, el Xeneize visitará a Instituto el viernes 9 de octubre y cuatro días más tarde disputará la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.

Agenda Xeneize LOS PRÓXIMOS PARTIDOS DE BOCA TORNEO CLAUSURA BOCA vs. UNIÓN 📅 Viernes 2 de octubre | ⏰ 21:30

📍 La Bombonera TORNEO CLAUSURA INSTITUTO vs. BOCA 📅 Viernes 9 de octubre | ⏰ 19:30

📍 Córdoba COPA SUDAMERICANA · SEMIFINAL BOCA vs. VASCO DA GAMA 📅 Martes 13 de octubre

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Por ese motivo, una posible rotación frente a Instituto aparece como una alternativa dentro de la planificación. Sin embargo, por ahora se trata de una versión no confirmada y las decisiones dependerán tanto de la evolución física del plantel como de lo que ocurra ante Unión.

Por otro lado, el conjunto santafesino también prepara su visita a la Bombonera. Leonardo Madelón analiza alternativas para conformar el equipo, principalmente en las bandas, en un partido que fue adelantado debido a modificaciones en la programación vinculadas con la fecha FIFA.

Si no aparecen inconvenientes físicos durante la semana, Arruabarrena tendrá margen para sostener la estructura que viene utilizando. Las próximas prácticas serán determinantes para conocer la situación de Herrera y comenzar a definir el equipo que buscará prolongar su serie positiva.