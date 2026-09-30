ersonal de la Comisaría 6ª de Villa Cañás detuvo a un hombre de 32 años en el marco de una investigación por un robo cometido el pasado lunes en una vivienda ubicada sobre calle 44 al 100.

Según la información suministrada sobre el procedimiento, la investigación se inició después de que la nieta de la propietaria del inmueble denunciara que una persona desconocida había ingresado a la vivienda a través de la ventana de una de las habitaciones.

De acuerdo con la denuncia, del interior de la propiedad fueron sustraídos tres anillos de oro y aproximadamente 20.000 pesos en efectivo.

A partir de la presentación, efectivos de la Comisaría 6ª comenzaron distintas tareas investigativas para intentar establecer quién había participado del hecho.

Según indicaron fuentes vinculadas al procedimiento, los agentes analizaron las grabaciones de las cámaras privadas instaladas en la vivienda y las cotejaron con registros obtenidos por el centro de monitoreo de la ciudad.

Además, se realizaron entrevistas a vecinos del sector con el objetivo de reconstruir los movimientos registrados en la zona durante el horario en el que habría ocurrido el robo.

La información reunida durante esas actuaciones habría permitido a los investigadores individualizar a un hombre de 32 años como presunto autor del hecho.

Posteriormente, el sospechoso fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia.

De acuerdo con la información proporcionada, la Fiscalía interviniente dispuso la formación de una causa por el delito de robo simple, junto con su imputación y posterior detención.

Hasta el momento no se informó oficialmente si durante el procedimiento fueron recuperados los tres anillos de oro o el dinero denunciado como sustraído. Tampoco trascendieron detalles sobre eventuales allanamientos relacionados con la causa.

La investigación continuará ahora en el ámbito judicial para determinar las circunstancias del hecho y establecer la responsabilidad penal del acusado.