Dos personas domiciliadas en la provincia de Córdoba fueron imputadas en los Tribunales de Venado Tuerto en el marco de una investigación por una serie de robos de camiones registrados en rutas santafesinas. Según la información suministrada, la jueza Mariana Vidal dispuso que ambos permanezcan en prisión preventiva mientras continúa la causa.

La acusación fue formulada por la fiscal Mayra Vuletic contra una mujer de 48 años y un hombre de 55, cuyos nombres Novedades del Sur preserva. La Fiscalía les atribuye integrar una asociación ilícita dedicada presuntamente al robo de camiones y a la privación de la libertad de sus conductores.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el hombre habría tenido un rol de organización y conducción dentro del grupo. La acusación sostiene que seleccionaba objetivos y participaba en la planificación de los recorridos, lugares donde eran liberados los camioneros y destino de los vehículos sustraídos.

A la mujer, en tanto, Fiscalía le atribuye la conducción de un Fiat Cronos que presuntamente funcionaba como vehículo de apoyo. Según la imputación, también habría sido utilizado para trasladar a los choferes después de ser reducidos.

Estas circunstancias forman parte de la acusación del Ministerio Público de la Acusación y deberán ser determinadas durante el proceso judicial.

Cuatro episodios bajo investigación

Uno de los hechos atribuidos ocurrió durante la madrugada del 28 de julio sobre Ruta Nacional 33, en Venado Tuerto. Según Fiscalía, un camionero fue reducido, atado y posteriormente trasladado mientras los atacantes se apoderaban de un Scania P310. La víctima fue liberada unas diez horas después en Landeta.

Otro episodio investigado ocurrió en agosto en Salto Grande. En ese caso fue sustraído un Mercedes Benz Atron y el conductor permaneció privado de su libertad durante varias horas antes de ser liberado cerca de Tortugas.

La investigación también comprende un hecho ocurrido el 2 de septiembre sobre Ruta Nacional 34, cerca del peaje de San Vicente, y otro registrado el 15 de septiembre en inmediaciones de Sanford. En este último caso, la acusación sostiene que el conductor fue golpeado y reducido antes de que los atacantes escaparan con el camión.

La investigación iniciada en Venado Tuerto permitió vincular episodios registrados en distintos puntos de Santa Fe. Medios regionales habían informado previamente que los investigadores detectaron una modalidad reiterada y que existían órdenes de captura contra otros sospechosos.

Los dos actuales imputados fueron detenidos en el Puesto Caminero del Túnel Subfluvial cuando ingresaban a Paraná. El procedimiento fue informado días atrás y posteriormente fueron trasladados para quedar a disposición de la Justicia santafesina.

Por otro lado, la causa continúa para determinar la participación de los restantes sospechosos y reconstruir el destino final de los vehículos sustraídos. La responsabilidad penal de las personas imputadas deberá establecerse judicialmente.