Pullaro reafirmó el apoyo a los Bomberos Voluntarios
En el marco de la celebración por el Día Nacional del Bombero Voluntario, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro encabezó un acto en la ciudad de Gálvez y ratificó el compromiso del Gobierno provincial con el fortalecimiento del sistema de emergencias santafesino.
Durante la actividad, el mandatario recorrió las obras del nuevo Centro de Entrenamiento y Capacitación de la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, una infraestructura que demanda una inversión superior a los 5.600 millones de pesos y que apunta a convertirse en un espacio de referencia a nivel nacional.
Pullaro aseguró que la Provincia busca traducir el reconocimiento hacia los bomberos en acciones concretas. “Sentimos un enorme orgullo por nuestros Bomberos Voluntarios y queremos que ese reconocimiento se traduzca en políticas públicas concretas”, expresó.
Además, destacó que desde el inicio de su gestión se viene trabajando en la incorporación de equipamiento, herramientas y recursos para mejorar la capacidad operativa de los cuarteles. En ese sentido, afirmó que el objetivo es contar con “el cuerpo de Bomberos Voluntarios más capacitado y entrenado de la Argentina”.
El nuevo centro se construye sobre una superficie de 21.000 metros cuadrados y contará con espacios especialmente diseñados para simulaciones, formación técnica y entrenamiento operativo. La intención es que pueda recibir brigadistas y especialistas de distintos puntos del país.
Por su parte, la diputada nacional Gisela Scaglia señaló que el complejo será el más grande de la Argentina y remarcó que reflejará el compromiso de la provincia con quienes dedican su vida al servicio de la comunidad.
A su turno, el presidente de la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, Raúl Ponisio, valoró el respaldo institucional recibido y destacó la presencia de las máximas autoridades provinciales durante la conmemoración.