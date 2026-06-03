En el marco de la celebración por el Día Nacional del Bombero Voluntario, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro encabezó un acto en la ciudad de Gálvez y ratificó el compromiso del Gobierno provincial con el fortalecimiento del sistema de emergencias santafesino.

Durante la actividad, el mandatario recorrió las obras del nuevo Centro de Entrenamiento y Capacitación de la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, una infraestructura que demanda una inversión superior a los 5.600 millones de pesos y que apunta a convertirse en un espacio de referencia a nivel nacional.

Pullaro aseguró que la Provincia busca traducir el reconocimiento hacia los bomberos en acciones concretas. “Sentimos un enorme orgullo por nuestros Bomberos Voluntarios y queremos que ese reconocimiento se traduzca en políticas públicas concretas”, expresó.

Además, destacó que desde el inicio de su gestión se viene trabajando en la incorporación de equipamiento, herramientas y recursos para mejorar la capacidad operativa de los cuarteles. En ese sentido, afirmó que el objetivo es contar con “el cuerpo de Bomberos Voluntarios más capacitado y entrenado de la Argentina”.

El nuevo centro se construye sobre una superficie de 21.000 metros cuadrados y contará con espacios especialmente diseñados para simulaciones, formación técnica y entrenamiento operativo. La intención es que pueda recibir brigadistas y especialistas de distintos puntos del país.

Por su parte, la diputada nacional Gisela Scaglia señaló que el complejo será el más grande de la Argentina y remarcó que reflejará el compromiso de la provincia con quienes dedican su vida al servicio de la comunidad.

A su turno, el presidente de la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, Raúl Ponisio, valoró el respaldo institucional recibido y destacó la presencia de las máximas autoridades provinciales durante la conmemoración.