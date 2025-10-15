Incendio en maquinaria en Villa Cañás: intervención de Bomberos Voluntarios

Lo más visto

Los Borrachos del Tablón vuelven a marcar presencia en el Monumental GASTON PAROLA Deportes 14/10/2025 Después de casi ocho años, las banderas históricas de la barra de River volvieron a flamear en la tribuna Sívori. La dirigencia y la seguridad habilitaron su ingreso en un nuevo capítulo del reacomodamiento de la hinchada.

De héroe a ausente: Bouabré, la joya francesa que se pierde la semifinal GASTON PAROLA Deportes 14/10/2025 El mediocampista Saimon Bouabré, figura en los cuartos del Mundial Sub 20, fue obligado por su club saudí a regresar antes de la semifinal ante Marruecos. Francia pierde a uno de sus talentos más prometedores.

Amplio rechazo político tras la reunión entre Milei y Trump SOFIA ZANOTTI Política 15/10/2025 Desde la oposición calificaron como “extorsión” las declaraciones del presidente de Estados Unidos, quien condicionó la ayuda económica a la Argentina al resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

“Donar sangre es dar vida”: alumnos de la Escuela y el Club de Leones impulsan una nueva campaña GASTON PAROLA Sonic Tv 15/10/2025 En una iniciativa conjunta con el Club de Leones, estudiantes de cuarto año de la Escuela Nacional N°38 llevan adelante una jornada de concientización y donación de sangre que se realizará el próximo 20 de octubre en la sede del Club de Leones. La propuesta busca educar, sensibilizar y fomentar la donación voluntaria como un acto solidario y permanente.