Incendio en maquinaria en Villa Cañás: intervención de Bomberos Voluntarios

El siniestro ocurrió este mediodía en calle 67 entre avenida 50 y calle 48. No hubo heridos.

Villa Cañás15/10/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
Bomberos Voluntarios de Villa Cañás fueron convocados alrededor de las 11:45 horas por un incendio en una maquinaria.
Según se informó, los propietarios del vehículo lograron extinguir las llamas antes de la llegada del personal, por lo que las tareas se centraron en el enfriamiento de las zonas afectadas y la verificación de posibles focos residuales.

El hecho no registró personas lesionadas y fue controlado rápidamente.
🇦🇷 Departamento de Prensa y Difusión – Bomberos Voluntarios de Villa Cañás.

