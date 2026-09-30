El diputado nacional Máximo Kirchner fue demorado este miércoles 30 de septiembre durante un control policial en la provincia de San Luis, luego de que se detectara que la camioneta Honda CR-V que conducía tenía un pedido de secuestro emitido por la Justicia Federal y vinculado con la causa Hotesur.

El procedimiento se produjo después de las 14 en la zona de Justo Daract. Según la información conocida a partir de un parte de la Policía de San Luis, el sistema del Anillo Digital Federal emitió una alerta sobre el vehículo a raíz de un oficio judicial vigente.

Kirchner se encontraba al volante de la Honda CR-V y se dirigía hacia San Juan, donde tenía previstas diferentes actividades políticas durante este jueves.

La camioneta figuraba en el oficio correspondiente a la causa “Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/ inf. art. 303 del CP” y estaba registrada a nombre de Máximo Carlos Kirchner.

Tras realizar las verificaciones correspondientes, las autoridades retuvieron el vehículo y comenzaron las actuaciones ante la Justicia para establecer los pasos siguientes.

Un punto central es que el requerimiento informado corresponde a la camioneta y no a una orden de captura contra Máximo Kirchner. Por ese motivo, las fuentes consultadas describieron la situación del legislador como una demora producida durante el procedimiento y no como una detención derivada de una orden judicial en su contra.

El episodio se produjo mientras Kirchner viajaba hacia San Juan. Para este jueves estaba prevista su participación en reuniones con dirigentes y militantes del peronismo y en una mesa de trabajo denominada “La Argentina que viene”, programada para las 18 en la sede partidaria.

Además, el procedimiento tiene un antecedente inmediato. Un día antes, la Policía de San Luis había secuestrado una RAM 2500 Laramie 4x4 sobre la que también pesaba un pedido judicial.

En ese caso, el vehículo figuraba registralmente vinculado a Cristina Fernández de Kirchner y había sido detectado por las lectoras de patentes del Anillo Digital Federal. La camioneta era conducida por un hombre residente en San Luis, quien manifestó haberla adquirido años después de emitida la medida judicial.

La causa Hotesur-Los Sauces tiene entre sus imputados a Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner, entre otras personas. El expediente deberá resolverse en juicio oral y las defensas rechazan las acusaciones formuladas en su contra.

Al cierre de esta edición continuaban las actuaciones relacionadas con la Honda CR-V retenida en San Luis y se aguardaban precisiones sobre la disposición adoptada por la autoridad judicial competente.