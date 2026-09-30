El endeudamiento de Santa Fe abrió un nuevo debate a partir de un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), que advirtió sobre la concentración de vencimientos en dólares que deberá afrontar la Provincia entre 2031 y 2034.

El principal punto analizado es el bono SF34, colocado por el Gobierno de Maximiliano Pullaro en diciembre de 2025 por US$800 millones. La operación fue realizada a nueve años, con una tasa nominal del 8,10% anual, y los recursos fueron destinados a financiar obras de infraestructura.

Celina Calore, directora del CESO Santa Fe y Rosario, sostuvo que la Provincia modificó el perfil de endeudamiento que había mantenido durante los últimos años. Según el centro de estudios, al cierre del primer trimestre de 2026 el stock de deuda pública alcanzaba $1,77 billones y el 96,5% estaba denominado en moneda extranjera.

Uno de los aspectos señalados por el CESO es el calendario de amortización. El capital del SF34 comenzará a devolverse en 2031 y estará distribuido en cuatro cuotas anuales hasta 2034.

Calore consideró que esa estructura genera un riesgo que deberá ser seguido durante los próximos años, especialmente porque los ingresos provinciales se recaudan principalmente en pesos mientras gran parte de la deuda está denominada en moneda extranjera.

La economista aclaró, sin embargo, que el análisis no implica afirmar que Santa Fe vaya a incumplir sus obligaciones. La advertencia está vinculada al esfuerzo financiero que podrían representar esos vencimientos dependiendo de las condiciones económicas y cambiarias que existan desde 2031.

Por otro lado, el Gobierno santafesino sostiene una lectura diferente sobre la situación financiera. La administración provincial informó que el primer semestre de 2026 cerró con un superávit corriente de $48.038 millones y afirmó que mantiene capacidad para financiar infraestructura mediante ahorro, recursos acumulados y crédito.

Además, en septiembre Fitch mejoró el perfil crediticio independiente de Santa Fe de “b” a “bb-”. La Provincia destacó esa evaluación como un respaldo a su nivel de deuda, disponibilidad de recursos y capacidad para afrontar obligaciones.

El Ministerio de Economía también informó en junio que durante los primeros dos años y cuatro meses de la gestión Pullaro se habían cancelado vencimientos por $204.878 millones y recordó que Santa Fe mantiene antecedentes de cumplimiento de sus compromisos financieros.

En este marco, el debate no está centrado únicamente en el volumen actual de deuda, sino en su composición y en el calendario futuro. Mientras el CESO advierte sobre la exposición al dólar y la concentración de pagos entre 2031 y 2034, el Gobierno provincial sostiene que el financiamiento permite ejecutar infraestructura de largo plazo dentro de una situación fiscal que considera sostenible.

Otro interrogante es qué ocurrirá con los US$200 millones restantes de la autorización legislativa por hasta US$1.000 millones. Hasta el momento se colocaron US$800 millones y el CESO planteó que una eventual nueva emisión debería ser analizada considerando los compromisos ya asumidos.

La evolución de los ingresos provinciales, el tipo de cambio y el nivel de nuevas obligaciones serán variables centrales para determinar el peso efectivo que tendrá la deuda cuando comiencen las amortizaciones del SF34.