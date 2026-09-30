El gobernador Maximiliano Pullaro cuestionó la reforma del régimen de Zona Fría, que elimina el descuento automático en las tarifas de gas para usuarios del sur de Santa Fe. Advirtió que cerca de 500 mil usuarios podrían perder el beneficio si no cumplen las condiciones del nuevo esquema y anunció que la Provincia brindará asistencia para realizar los trámites necesarios para conservarlo.

“Estamos convencidos de que hay que sacarle los subsidios a los ricos en la República Argentina y no tomar un mapa y cortarlo por zona”, sostuvo este martes durante una rueda de prensa en Rosario, en el marco del Congreso Anual de la Federación Agraria Argentina.

La modificación fue convertida en ley por el Senado el jueves pasado, con 38 votos afirmativos y ocho negativos. Reduce el alcance territorial automático del régimen ampliado en 2021 y afecta, entre otras jurisdicciones, a ocho departamentos del sur santafesino.

Con el cambio, vivir en Rosario o en otras localidades incorporadas en aquella ampliación dejará de ser suficiente para recibir la bonificación. Los usuarios que cumplan las condiciones del sistema focalizado podrán mantener asistencia, de acuerdo con criterios socioeconómicos y situaciones particulares. El porcentaje y la modalidad final de algunos beneficios todavía deberán definirse mediante la reglamentación.

La pérdida de un descuento del 30% supone, como cálculo sobre los componentes tarifarios alcanzados, un aumento cercano al 43%. Esa relación no equivale necesariamente a una suba del mismo porcentaje sobre el total de la factura. Para quienes dejen de recibir una bonificación del 50%, el incremento sería mayor.

Pullaro sostuvo que tanto la ampliación de 2021 como la reforma reciente parten de un criterio equivocado. Consideró injusto retirar el subsidio a una región sin evaluar los ingresos de los usuarios en todo el país y señaló que los diputados y senadores nacionales de su espacio votaron en contra.

El gobernador también anticipó dificultades para quienes deban acreditar nuevamente sus condiciones. “Hay que hacer toda una reinscripción, un reempadronamiento, y eso no va a ser sencillo”, afirmó. Según explicó, la intervención provincial buscará agilizar esas gestiones y reducir el impacto sobre los hogares.

El mandatario vinculó la discusión con las dificultades económicas de las familias. Además, aseguró que Santa Fe lleva perdidos durante el año alrededor de 140.000 millones de pesos respecto de los recursos proyectados. Planteó que esa situación exige eficiencia en el gasto público y defendió la inversión estatal para sostener la actividad y el empleo.

Ante los participantes del congreso, Pullaro también reclamó una discusión federal sobre la distribución de recursos y las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo del interior.

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