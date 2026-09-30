El Centro Cultural Municipal de Venado Tuerto fue sede este miércoles de una jornada de «Jugados contra la Ludopatía», una propuesta que combinó una obra de teatro y un intercambio con estudiantes para abordar los riesgos de las apuestas online. La actividad puso en discusión el papel de las familias, el acceso temprano a la tecnología y las alternativas de asistencia pública.

La directora de Abordaje de Consumos Problemáticos municipal, Débora Domínguez, destacó en una entrevista con Pueblo Regional la convocatoria de la función matutina, que reunió a más de 600 personas, entre ellas cerca de 550 estudiantes y docentes. Según su evaluación, los jóvenes sostuvieron la atención durante una hora de representación y luego participaron activamente del debate.

Domínguez consideró que la propuesta cumplió su objetivo de concientización. Explicó que, al terminar la obra, los estudiantes manifestaron interés en compartir sus conocimientos y opiniones sobre el tema. Ese intercambio permitió discutir tanto las conductas de los adolescentes como las responsabilidades de los adultos.

La representación mostró escenas cotidianas de un adolescente y sus padres. Según describió la funcionaria, la historia expuso cómo una práctica inicialmente naturalizada como entretenimiento puede convertirse en un problema que afecta los vínculos familiares y luego tiene consecuencias económicas. También planteó situaciones de aislamiento en la habitación mientras el joven utiliza el celular o la computadora para apostar.

Durante la entrevista, Domínguez vinculó las apuestas problemáticas con las adicciones por la presencia de conductas compulsivas. Advirtió, además, que estas situaciones pueden desarrollarse de manera silenciosa dentro del hogar, lo que dificulta que las familias las adviertan tempranamente.

Uno de los ejes del intercambio fue la entrega de celulares a edades tempranas. De acuerdo con el relato de la directora, los propios estudiantes señalaron la responsabilidad adulta en ese acceso. También mencionaron Roblox y otros videojuegos al hablar de compras de elementos o pagos para abrir cofres. Domínguez interpretó esas dinámicas como una incorporación temprana de prácticas que podrían favorecer futuras conductas de apuesta.

La funcionaria llamó a reforzar los vínculos personales y familiares, prestar atención al aislamiento prolongado y solicitar ayuda profesional ante señales de preocupación. La propuesta contemplaba también una segunda función abierta a la comunidad a las 14, en el mismo espacio, con una convocatoria a familiares, entrenadores y otros adultos.

Domínguez recordó que el Municipio dispone de recursos públicos y gratuitos de orientación y atención: los Centros de Salud Territoriales, como primera puerta de consulta; el Espacio CREER, con un abordaje interdisciplinario de las adicciones; y tres Centros de Escucha destinados a la atención confidencial y especializada de consumos problemáticos.

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