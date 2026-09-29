Belgrano confirmó que el partido frente a River, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes y contará con la presencia de público visitante. De esta manera, el conjunto cordobés dejará excepcionalmente el Gigante de Alberdi para uno de los encuentros de mayor convocatoria de la competencia.

La decisión fue comunicada oficialmente por la institución cordobesa, que explicó que el traslado permitirá ampliar la cantidad de socios que podrán asistir al encuentro y, además, obtener una recaudación extraordinaria.

Los hinchas de River serán ubicados únicamente en la Popular Willington, una de las cabeceras del estadio mundialista. El sector cuenta con capacidad para alrededor de 11.500 espectadores, aunque la cantidad definitiva de localidades que saldrá a la venta deberá quedar establecida por la organización.

Por el momento, Belgrano no comunicó oficialmente cuánto costarán las entradas destinadas al público visitante ni cuándo comenzará su comercialización.

En diferentes versiones se mencionó un posible valor cercano a los 110.000 pesos tomando como referencia otros encuentros de River como visitante. Sin embargo, se trata de una versión no confirmada y ese monto no debe considerarse como precio oficial hasta que el club anuncie las condiciones de venta.

Para sus propios socios, Belgrano sí estableció el esquema de ingreso. Quienes poseen abono tendrán garantizado su lugar sin costo adicional, mientras que los asociados sin ubicación pueden activar su carnet para las plateas Gasparini y Ardiles con diferentes valores según categoría.

El traslado también tiene un componente económico. La propia institución reconoció que disputar el encuentro en un estadio de mayor capacidad representa una posibilidad de generar recursos extraordinarios y fortalecer las finanzas del club.

El antecedente inmediato entre ambos en ese escenario corresponde a la final del Torneo Apertura 2026, disputada también con las dos parcialidades.

Por otro lado, para River será una nueva posibilidad de contar con sus seguidores fuera del Monumental. Durante el Clausura ya tuvo acompañamiento visitante frente a Banfield y Atlético Tucumán y también está contemplada la presencia de sus hinchas ante Sarmiento.

La próxima información relevante estará vinculada con las entradas para los simpatizantes de River. Belgrano anticipó que comunicará más adelante el sistema de comercialización y los valores correspondientes.