River todavía tiene competencia por delante en 2026, pero la dirigencia ya comenzó a trabajar en la conformación del plantel para la próxima temporada. La planificación inicial apunta a tres sectores específicos: el arco, la defensa central y el mediocampo.

Una de las principales incógnitas está bajo los tres palos. Santiago Beltrán ingresará en 2027 en el último año de su actual contrato y existe la posibilidad de que aparezcan propuestas desde el fútbol europeo. Por el momento, no hay una transferencia confirmada.

Además, Ezequiel Centurión debe resolver su situación contractual, por lo que la composición del puesto podría modificarse antes del comienzo de la próxima temporada.

En este marco volvió a aparecer el nombre de Yassine Bounou, arquero marroquí de Al-Hilal. Sin embargo, no existe hasta ahora una negociación oficialmente confirmada por River. Incluso las informaciones periodísticas difieren respecto de si ya existieron contactos, por lo que su posible llegada debe considerarse una versión no confirmada.

Mercado de pases 2027 LOS TRES PUESTOS QUE BUSCARÍA RIVER La dirigencia ya analiza las necesidades del plantel para la próxima temporada 🧤 ARQUERO El futuro de Santiago Beltrán y la situación contractual de Centurión pueden generar una búsqueda. 🛡️ MARCADOR CENTRAL River analiza la composición de la defensa y podría sumar al menos un zaguero. ⚙️ VOLANTE CENTRAL La continuidad de Fausto Vera será clave para definir si River incorpora otro número 5. Novedades del Sur | Deportes

La defensa es otro de los sectores bajo análisis. Durante el último mercado, River ya había intentado incorporar un marcador central y realizó gestiones por Francisco Álvarez, de Argentinos Juniors.

De cara a 2027 también deberán resolverse las situaciones de Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, cuyos futuros aparecen bajo evaluación. Cualquier eventual salida obligaría a revisar la cantidad de alternativas disponibles en la zaga.

Actualmente, Nicolás Otamendi forma parte del plantel, mientras Tobías Ramírez transita el proceso posterior a la operación que atravesó durante el año. Juan Portillo, por su parte, continúa con su recuperación.

El tercer sector que aparece dentro de la planificación es el mediocampo. Allí será determinante lo que suceda con Fausto Vera. River deberá resolver su continuidad una vez finalizado el préstamo y definir si avanza con la operación correspondiente por su pase.

En caso de que Vera no continúe, Aníbal Moreno y el juvenil Lucas Silva quedarían entre las alternativas naturales para desempeñarse como mediocampistas centrales. Esa situación podría llevar al club a incorporar otro futbolista para el puesto.

River Plate MERCADO RIVER 2027 Altas, posibles bajas y contratos que la dirigencia deberá resolver Refuerzos ALTAS 🧤 Arquero

🛡️ Marcador central

⚙️ Volante central Son los puestos que aparecen como prioridades para el próximo mercado. Situaciones a definir POSIBLES BAJAS • Santiago Beltrán

• Lucas Martínez Quarta

• Lautaro Rivero No existen salidas confirmadas. Sus futuros aparecen bajo análisis. Fin de 2026 CONTRATOS • Ezequiel Centurión

• Fausto Vera

• Santiago Beltrán River deberá resolver renovaciones, continuidad y eventuales negociaciones. Dato clave: la planificación definitiva dependerá también de quién sea el entrenador de River en 2027. Novedades del Sur | Deportes

De todos modos, buena parte de las decisiones estará condicionada por una cuestión todavía pendiente: quién será el entrenador de River en 2027. Leonardo Ponzio permanece al frente del equipo para completar el actual ciclo competitivo, pero todavía no existe una confirmación pública sobre el cuerpo técnico de la próxima temporada.

Por eso, River ya definió sectores a revisar, aunque los nombres y las negociaciones concretas dependerán de las decisiones deportivas y contractuales que se adopten durante los próximos meses.