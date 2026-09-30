El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expresó su preocupación por la situación económica y sostuvo que una parte de las familias atraviesa dificultades para cubrir sus gastos mensuales. Las declaraciones fueron realizadas en Rosario, durante su participación en el Congreso Anual de la Federación Agraria Argentina.

“La gente no está llegando a fin de mes”, afirmó el mandatario al analizar el escenario nacional y su impacto sobre Santa Fe. Además, consideró que el equilibrio fiscal y la desaceleración de la inflación constituyen variables importantes, aunque señaló que todavía no se traducen en una mejora suficiente de los ingresos de los hogares.

Pullaro también vinculó el escenario económico con las cuentas provinciales. Según detalló, Santa Fe habría recibido durante 2026 alrededor de 140.000 millones de pesos menos que lo proyectado inicialmente, como consecuencia de la evolución de la recaudación y los recursos provenientes de la coparticipación.

En este marco, el gobernador señaló que la administración provincial busca mantener el equilibrio de sus cuentas y, al mismo tiempo, sostener inversiones capaces de generar actividad y empleo.

“Desde nuestro lugar vamos a seguir invirtiendo para fortalecer la actividad económica de Santa Fe”, manifestó. También planteó la necesidad de prestar especial atención a la industria y el comercio.

Las declaraciones coinciden con la publicación de nuevos indicadores sobre la economía provincial. Según datos del Indicador Mensual de Actividad Económica de Santa Fe difundidos por el IPEC, en julio la actividad registró una caída del 4,6% interanual y del 0,5% respecto de junio.

El comportamiento, sin embargo, no fue uniforme entre los diferentes sectores productivos. De acuerdo con los datos publicados, cinco de las 16 actividades relevadas presentaron crecimiento interanual, mientras que las restantes mostraron retrocesos. Entre las variaciones mencionadas se encuentra una suba del sector agropecuario y una contracción de la industria.

Por otro lado, Pullaro recordó que esperaba una recuperación económica a partir del segundo semestre de 2024 y señaló que la evolución posterior de los recursos provinciales estuvo por debajo de aquellas expectativas.

El mandatario defendió, además, la utilización de inversión pública como herramienta contracíclica para sostener puestos de trabajo y movimiento económico. Como ejemplo mencionó las inversiones realizadas alrededor de los Juegos Suramericanos.

La evolución de la actividad, los ingresos y la recaudación aparece así entre los principales puntos de seguimiento para los próximos meses. Pullaro manifestó expectativas de una mejora durante 2027, aunque condicionó ese escenario a una recuperación de la economía que tenga impacto sobre los sectores medios y de menores ingresos.