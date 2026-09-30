God of War Laufey comenzó oficialmente su período de reservas y Santa Monica Studio aprovechó el anuncio para revelar nuevos detalles de la próxima entrega de una de las franquicias más reconocidas de PlayStation. El videojuego estará disponible para PlayStation 5 desde el 16 de febrero de 2027.

Las preórdenes quedaron habilitadas desde el 29 de septiembre y quienes compren cualquiera de las ediciones antes del lanzamiento recibirán contenido adicional.

Entre los beneficios aparecen el conjunto de armadura Último Deseo, la apariencia Hojas Doradas de Phranque —de carácter exclusivamente estético— y un paquete de recursos para utilizar durante la partida.

Además de la versión estándar, Sony comercializará una Digital Deluxe con diferentes contenidos adicionales. Esta edición incorpora el conjunto de armadura Alquimia Oscura, la Espada de Alquimia Oscura, las Escamas de Arco de Alquimia Oscura y el Catalizador de Alquimia Oscura.

También incluye otro paquete de recursos, un minilibro de arte en formato digital y la banda sonora oficial del videojuego.

PlayStation 5 GOD OF WAR LAUFEY Edición Estándar vs. Digital Deluxe EDICIÓN ESTÁNDAR Incluye el juego completo ✓ God of War Laufey ✓ Conjunto de armadura Último Deseo* ✓ Apariencia Hojas Doradas de Phranque* ✓ Paquete de recursos* MÁS CONTENIDO DIGITAL DELUXE ✓ Juego completo ✓ Armadura de Alquimia Oscura ✓ Espada de Alquimia Oscura ✓ Escamas de Arco de Alquimia Oscura ✓ Catalizador de Alquimia Oscura ✓ Paquete de recursos ✓ Minilibro de arte digital ✓ Banda sonora digital oficial Lanzamiento: 16 de febrero de 2027 *Contenido disponible como bonificación por preorden. NOVEDADES DEL SUR

Por otro lado, Santa Monica Studio acompañó el anuncio con información sobre el sistema de combate de Faye y una de sus principales herramientas: el Arco Serpentino.

El arma tendrá dos modalidades de utilización. Al presionar completamente el gatillo de apuntado, Faye obtiene mayor precisión y puede cargar hasta cinco flechas antes de realizar una descarga. Determinados impactos sobre los enemigos también pueden afectar sus movimientos o capacidad de ataque.

Con una presión parcial del gatillo se activa un sistema más rápido que permite desplazarse mientras se disparan varias flechas. La mecánica está diseñada para combinar ataques a distancia con movimientos cuerpo a cuerpo y prolongar los combos.

El arco contará, además, con diferentes tipos de proyectiles. Habrá alternativas destinadas al fuego rápido, explosiones y ataques contra varios objetivos.

Las denominadas Escamas Serpentinas permitirán modificar tanto la apariencia como determinadas características del arco. A esto se sumarán habilidades desbloqueables durante el avance de la historia.

God of War Laufey tendrá a Faye como protagonista y planteará una historia posterior a su muerte. El personaje despertará en el Everywhen, un territorio vinculado al más allá de los dioses, mientras intenta proteger los planes que había preparado para Kratos y Atreus.

Santa Monica Studio continuará difundiendo detalles durante los próximos meses. Por ahora, la fecha marcada en el calendario es el 16 de febrero de 2027, cuando el nuevo capítulo de God of War llegará a PlayStation 5.