El nuevo tendido eléctrico sobre la ruta provincial 14 superó el 86% de avance, según informó la senadora provincial Leticia Di Gregorio. La intervención del Gobierno de Santa Fe conectará María Teresa, Christophersen y San Gregorio, en el departamento General López, y se encuentra en su etapa final de ejecución.

El proyecto contempla una línea aérea de media tensión de aproximadamente 53 kilómetros, junto con tramos subterráneos y trabajos complementarios. La infraestructura establecerá una vinculación energética de 33 kV entre María Teresa y San Gregorio, con paso por Christophersen.

La nueva línea reemplazará la conexión que actualmente abastece a Christophersen y San Gregorio desde María Teresa. La antigüedad, la extensión y el estado general de ese tendido provocaron inconvenientes en la prestación del servicio y dificultaron las tareas de mantenimiento durante años.

El avance informado comprende distintas etapas de instalación de postes, montaje de infraestructura y tendido de la nueva línea. Aunque Di Gregorio destacó que los trabajos están próximos a concluir, la información difundida no precisa una fecha de finalización ni de puesta en servicio.

La legisladora sostuvo que la obra busca dar una respuesta de fondo a los problemas de abastecimiento de las tres localidades. Recordó que la situación energética de la zona estuvo entre los temas abordados desde el inicio de su gestión y de la actual administración provincial, y señaló que las soluciones parciales resultaban insuficientes.

Di Gregorio también vinculó la mejora de la infraestructura con las necesidades de las familias y de la actividad económica local. Según expresó, contar con un servicio más confiable es necesario para los comercios, las empresas y los productores, además del consumo cotidiano de los hogares.

La senadora atribuyó la ejecución del proyecto a la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y al acompañamiento del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. En ese sentido, destacó la inversión provincial en el sur santafesino y las gestiones realizadas para concretar el tendido.

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