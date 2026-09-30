Un estudio realizado sobre muestras de granizo recolectadas en Funes, provincia de Santa Fe, reportó la presencia de distintos elementos químicos y fibras microscópicas que, según los investigadores, podrían corresponder a materiales poliméricos. Los resultados generaron interrogantes sobre las partículas presentes en la atmósfera, aunque hasta el momento no permiten establecer de dónde provienen.

Las muestras corresponden a una granizada ocurrida en abril de 2025 y fueron tomadas en distintos sectores de Funes. Posteriormente fueron sometidas a análisis realizados en tres laboratorios privados.

Entre los elementos identificados aparecen sodio, calcio, potasio, magnesio, aluminio, plata, zinc y estroncio, además de concentraciones menores de otros componentes como cromo, bario y arsénico.

Uno de los puntos que despertó mayor interés fue la observación de fibras microscópicas. El informe describe estructuras de aproximadamente 0,5 micrones de diámetro y entre 12 y 20 micrones de longitud, con características que podrían corresponder a polímeros plásticos, posiblemente poliéster.

Sin embargo, los propios investigadores indican que para confirmar su naturaleza sería conveniente avanzar con técnicas específicas como espectroscopia Raman o infrarroja FTIR, entre otros procedimientos.

Por ese motivo, los resultados deben considerarse dentro de los alcances del estudio realizado y no permiten determinar por sí solos el origen de esas partículas.

La hipótesis de una modificación climática

Ramiro Salazar, quien participó de la gestión de las muestras, planteó interrogantes acerca de la posibilidad de que algunos elementos puedan funcionar como núcleos para la formación de hielo y mencionó las técnicas de modificación meteorológica.

Esa relación constituye, hasta ahora, una versión no confirmada.

La siembra de nubes es una técnica real y consiste en introducir determinadas partículas en nubes que presentan condiciones adecuadas para intentar modificar procesos de precipitación. Sin embargo, encontrar partículas o metales en una muestra de granizo no demuestra que hayan sido incorporados artificialmente.

Además, investigaciones científicas internacionales comprobaron que los microplásticos pueden permanecer suspendidos en la atmósfera y que algunos tipos tienen capacidad para participar en procesos de nucleación de hielo.

GRANIZO ANALIZADO EN FUNES ¿Qué encontraron en las muestras? 🧪 Elementos químicos detectados Calcio · Potasio · Sodio · Magnesio · Aluminio · Plata · Zinc · Estroncio · Cromo · Bario · Arsénico 🔬 Fibras microscópicas Se observaron fibras de aproximadamente 0,5 micrones de diámetro y entre 12 y 20 micrones de longitud. ⚠️ ¿Microplásticos? Las características observadas podrían ser compatibles con materiales poliméricos, posiblemente poliéster. El informe señala que hacen falta estudios específicos para confirmar su composición. IMPORTANTE: el análisis no determinó el origen de los materiales encontrados ni demuestra que hayan sido incorporados artificialmente a las nubes. NOVEDADES DEL SUR

En este marco, el caso abre un interrogante ambiental más amplio sobre las partículas que circulan por la atmósfera y pueden regresar a la superficie mediante diferentes precipitaciones.

Para determinar su procedencia serían necesarios nuevos muestreos, controles ambientales, comparaciones con precipitaciones de otras zonas y análisis complementarios. Hasta contar con esa información, no existe evidencia suficiente para atribuir los materiales encontrados en Funes a una intervención artificial del clima.