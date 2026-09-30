Gaudio confirmó su candidatura a presidente de Independiente

Gastón Gaudio confirmó que será candidato a presidente de Independiente en las elecciones previstas para el domingo 13 de diciembre. El campeón de Roland Garros 2004 oficializó su decisión y comenzó a presentar algunos de los nombres y propuestas con los que buscará llegar a la conducción del club de Avellaneda.

“Me presento como candidato a presidente. Eso ya está decidido”, afirmó Gaudio durante una entrevista con Radio La Red. El extenista explicó que llevaba tiempo analizando la posibilidad de involucrarse directamente en la conducción institucional y que terminó de tomar la decisión después de avanzar en diferentes aspectos de su proyecto.

Uno de los nombres que anunció es el de Ricardo Bochini. Según explicó Gaudio, el histórico futbolista de Independiente tendría el rol de asesor deportivo en una eventual gestión.

Además, aseguró que ya tiene elegido a un director deportivo, aunque por el momento decidió mantener en reserva su identidad. Durante las conversaciones previas mencionó contactos con profesionales vinculados al área deportiva y también señaló que pretende establecer una estructura que limite la influencia de representantes en las decisiones futbolísticas.

En materia económica, Gaudio sostuvo que consiguió un acuerdo para incorporar un nuevo patrocinador principal en la camiseta. El candidato lo presentó como un contrato de magnitud histórica para Independiente, aunque hasta el momento no fueron informados públicamente el nombre de la empresa, los montos ni las condiciones del convenio. Por ese motivo, el alcance económico del acuerdo continúa como una versión no confirmada de manera independiente.

Elecciones en Independiente EL PROYECTO DE GAUDIO RICARDO BOCHINI

Sería asesor deportivo de una eventual gestión. NUEVO SPONSOR

Gaudio aseguró que tiene cerrado un patrocinador principal para la camiseta. No trascendieron montos ni empresa. DIRECTOR DEPORTIVO

El candidato afirmó que ya tiene elegido al responsable del área, aunque todavía no reveló su nombre. Novedades del Sur | Deportes

Otro punto abordado fue el modelo institucional. Gaudio rechazó la posibilidad de transformar a Independiente en una Sociedad Anónima Deportiva y remarcó su intención de mantener la estructura de club social.

Por otro lado, también habló del armado del futuro plantel. Entre sus objetivos mencionó la posibilidad de buscar el regreso de Esequiel Barco. Por ahora se trata de una intención del candidato y no existe información sobre una negociación formal para concretar una eventual transferencia.

En el plano político interno, Gaudio confirmó conversaciones con Gente de Independiente y Puro Sentimiento Rojo, mientras continúa el armado de su espacio de cara a diciembre.

El extenista también planteó la necesidad de reducir el pasivo de la institución utilizando los recursos generados por el club y modificando la política de incorporaciones. Sus cuestionamientos sobre administraciones anteriores forman parte de su posicionamiento electoral y no fueron acompañados, durante la entrevista, por una respuesta de la actual conducción.

De esta manera, Independiente ingresa en la etapa decisiva de su proceso electoral. En las próximas semanas deberán definirse las listas, los equipos de trabajo y las propuestas que cada espacio presentará ante los socios antes de los comicios del 13 de diciembre.