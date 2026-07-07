María Teresa: Goyechea continúa su reclamo por la Escuela de Enfermería y cruzó a Di Gregorio

El intendente comunal de María Teresa, Gonzalo Goyechea, volvió a poner en agenda el reclamo por la continuidad de la Escuela de Enfermería en la localidad y cuestionó públicamente a la senadora del departamento General López, Leticia Di Gregorio.

El planteo surgió luego de conocerse un proyecto de ley presentado por la legisladora para garantizar la continuidad de la carrera de Trabajo Social en el ICES de Venado Tuerto. Al compartir la información en sus redes sociales, Goyechea dejó un mensaje directo: “Totalmente de acuerdo senadora... ¿y la Escuela de Enfermería de M.T. no?”.

El reclamo está relacionado con la decisión del Ministerio de Educación de Santa Fe de no abrir una nueva cohorte de la Tecnicatura Superior en Enfermería, que funcionaba en María Teresa como extensión áulica del Colegio Superior N° 50 de Rufino.

La situación generó preocupación y malestar en la comunidad. Desde hace varios meses, autoridades locales, estudiantes y vecinos vienen impulsando distintas acciones para visibilizar el pedido y lograr que la formación pueda continuar en la localidad.

Según informaron desde la Comuna, para el ciclo lectivo había más de 15 personas interesadas en comenzar la carrera. Además, el gobierno local había ofrecido hacerse cargo de los costos de traslado de los docentes para facilitar la continuidad del cursado. Sin embargo, hasta el momento no hubo una respuesta favorable por parte de las autoridades provinciales.

Goyechea ya había señalado públicamente que tomó conocimiento de la situación de manera informal. También explicó que planteó el tema ante el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Educación, José Goity, aunque la decisión de no abrir una nueva cohorte no fue modificada.

La presentación del proyecto relacionado con el ICES volvió a generar cuestionamientos en María Teresa. Desde la localidad plantean que existe una diferencia de criterio entre la búsqueda de una solución legislativa para sostener una carrera terciaria en Venado Tuerto y la falta de respuestas concretas para la formación en Enfermería.

La Tecnicatura Superior en Enfermería representa una propuesta educativa de importancia para María Teresa y localidades de la región. Además de ampliar las posibilidades de estudiar una carrera terciaria sin necesidad de trasladarse a otras ciudades, la formación de profesionales de enfermería tiene una relación directa con las necesidades del sistema sanitario local y regional.

Por ese motivo, desde María Teresa sostienen que el pedido va más allá de la continuidad de una carrera. El reclamo también involucra el acceso a la educación superior, el arraigo de los jóvenes y adultos en sus comunidades y la formación de profesionales para atender las necesidades del sistema de salud en el interior provincial.

Mientras tanto, la Escuela de Enfermería continúa sin fecha para la apertura de una nueva cohorte y el reclamo de María Teresa vuelve a quedar en el centro de la discusión política y educativa del departamento General López.