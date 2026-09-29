La Municipalidad de Villa Cañás inició una nueva intervención sobre el sistema de desagües de la ciudad con trabajos de limpieza y mantenimiento en el canal paralelo a las vías, sobre avenida 49. Las tareas se desarrollan con una retroexcavadora de brazo largo incorporada mediante un convenio con la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Santa Fe.

La maquinaria permite trabajar en sectores de difícil acceso y actualmente se encuentra interviniendo un tramo de aproximadamente 3.400 metros, comprendido entre avenida 64 y la zona de la planta de la Cooperativa.

Los trabajos incluyen el retiro de sedimentos y vegetación acumulados dentro del canal. Según explicó el Municipio, el objetivo es recuperar y mantener la capacidad de escurrimiento del sistema ante períodos de precipitaciones.

La intervención forma parte de una serie de obras preventivas que la administración municipal viene desarrollando durante septiembre. En las últimas semanas también se realizaron trabajos de entubamiento y mantenimiento de canales tanto en el ejido urbano como en sectores rurales.

El contexto climático es uno de los factores considerados para avanzar con estas tareas. El Servicio Meteorológico Nacional informó que las condiciones actuales del fenómeno El Niño corresponden a una fase cálida del ENOS. Para la región del Litoral, este escenario está asociado a una mayor probabilidad de precipitaciones por encima de los valores normales, aunque esto no significa que pueda anticiparse la cantidad de lluvia que recibirá específicamente Villa Cañás.

El intendente Norberto Gizzi sostuvo que la intención es avanzar antes de eventuales períodos de lluvias importantes y destacó el trabajo conjunto con el Gobierno provincial para disponer de maquinaria específica.

“Estamos trabajando de manera preventiva, anticipándonos a los posibles escenarios climáticos y poniendo en condiciones los canales para que puedan cumplir de la mejor manera su función”, expresó el mandatario local.

Además de la limpieza del canal sobre avenida 49, la Secretaría de Obras Públicas mantiene intervenciones de entubamiento y drenaje en distintos puntos de la ciudad y la zona rural.

Las tareas continuarán como parte del esquema preventivo municipal. Su objetivo es mejorar las condiciones de escurrimiento y disminuir la posibilidad de anegamientos ante lluvias intensas, especialmente durante los próximos meses.