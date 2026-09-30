Una particular teoría sobre Vinícius Júnior comenzó a ganar espacio en las redes sociales después del Mundial 2026. Publicaciones surgidas principalmente en Brasil sostienen que el delantero del Real Madrid habría sido reemplazado por otra persona, aunque hasta el momento no apareció ninguna prueba verificable que respalde esa afirmación.

La versión comenzó a tomar fuerza a partir de comparaciones entre fotografías y videos del futbolista. Uno de los argumentos utilizados por quienes impulsan la teoría está relacionado con los tatuajes que Vinícius tiene en uno de sus muslos.

Según esas publicaciones, algunas imágenes recientes del atacante con la selección brasileña mostrarían diferencias respecto de fotografías tomadas cuando vestía la camiseta del Real Madrid.

There's something these people are not telling us Before surgery After surgery https://t.co/tCz31F9Uua — Lawizzy🇧🇪 (@Lawizzy470802) September 28, 2026

Sin embargo, esas interpretaciones realizadas por usuarios de redes sociales no constituyen evidencia de un supuesto reemplazo. Por el momento, la afirmación de que otra persona estaría ocupando el lugar del futbolista debe considerarse una versión no confirmada y sin elementos comprobables que la sustenten.

Además, otro factor que impulsó las especulaciones fue el cambio físico que presentó el brasileño después de la Copa del Mundo. Distintos medios mencionaron modificaciones en sus rasgos faciales, vinculadas a una intervención estética en la zona de la mandíbula.

A partir de allí, la historia fue incorporando elementos cada vez más alejados del ámbito deportivo. Algunas publicaciones incluso relacionaron el supuesto reemplazo con antiguas predicciones sobre extraterrestres que habían circulado antes del Mundial.

Ni esas afirmaciones ni la supuesta desaparición del jugador cuentan con respaldo verificable.

Mientras la teoría continúa circulando, Vinícius mantiene su actividad deportiva. El delantero integró la selección de Brasil durante los amistosos frente a Australia y convirtió de penal el cuarto gol de la victoria brasileña por 4-2 en el segundo encuentro.

Por otro lado, Real Madrid y el entorno del futbolista no realizaron declaraciones públicas específicas para responder a las publicaciones. Esa ausencia de respuesta tampoco puede interpretarse como una confirmación de las versiones.

El episodio vuelve a mostrar la velocidad con la que una hipótesis nacida de imágenes y comparaciones realizadas en redes puede convertirse en contenido viral internacional.

En este caso, existe una diferencia central entre el fenómeno digital y los hechos disponibles: la teoría sobre un supuesto doble de Vinícius alcanzó una amplia circulación, pero no existen hasta el momento pruebas confiables que permitan sostenerla.