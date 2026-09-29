Los locales gastronómicos de Firmat y el Centro Comercial Abierto (CCA) realizarán una acción especial por el Día Internacional del Café: durante el jueves 1° de octubre, quienes consuman un café en los establecimientos adheridos recibirán un obsequio para acompañarlo.

La propuesta incluirá una galletita con forma de grano de café y una tarjeta sorpresa con una frase alusiva y un dato curioso sobre el universo cafetero. La actividad está prevista para toda la jornada en los comercios que participen de la iniciativa.

La lista de locales adheridos podrá consultarse en las redes sociales del CCA Firmat. Ese será el espacio de consulta para quienes quieran conocer qué bares y cafeterías de la ciudad se suman a la celebración.

Bajo la consigna “Celebramos lo cotidiano, compartiendo lo nuestro”, la iniciativa busca promover la gastronomía local e invitar a los vecinos a compartir un momento en los establecimientos de Firmat. El eje de la propuesta es poner en valor el café como un ritual cotidiano que acompaña encuentros, pausas y conversaciones.