San Lorenzo sumó un nuevo frente económico y judicial luego de confirmar un embargo relacionado con el reclamo de Damián Ayude, exentrenador del club y actual director técnico de Barracas Central. La institución informó que la medida tiene impacto directo sobre sus cuentas bancarias.

Según el comunicado difundido por el Ciclón, el embargo contempla $415.614.932 de capital, a los que se agregan $124.000.000 en concepto de intereses. Además, el reclamo incluye USD 48.558 de capital y otros USD 14.600 de intereses.

De esta manera, los montos informados alcanzan los $539.614.932 en moneda nacional y USD 63.158, aunque corresponden a conceptos expresados en dos monedas diferentes y no deben sumarse mediante una conversión sin establecer previamente un tipo de cambio.

SAN LORENZO El embargo de Damián Ayude Los montos informados oficialmente por el club CAPITAL $415.614.932 Pesos argentinos INTERESES $124.000.000 Pesos argentinos CAPITAL EN DÓLARES USD 48.558 Reclamo informado INTERESES EN DÓLARES USD 14.600 Intereses reclamados TOTAL EN PESOS $539.614.932

El origen del conflicto entre Ayude y San Lorenzo

Ayude llegó al club en abril de 2024 para hacerse cargo de la Reserva durante la gestión encabezada por Marcelo Moretti. En junio de 2025 fue promovido al primer equipo y en febrero de 2026, durante la presidencia transitoria de Sergio Costantino, su contrato fue renovado y mejorado.

Sin embargo, el ciclo terminó al mes siguiente. De acuerdo con las cifras publicadas oficialmente por San Lorenzo, Ayude dirigió 29 encuentros en Primera División, con 10 victorias, 10 empates y nueve derrotas.

La salida derivó posteriormente en una negociación económica. En este punto aparece otra versión relevante para comprender el conflicto.

Costantino sostuvo públicamente que durante su conducción se había firmado un acuerdo de rescisión por $166 millones y USD 40.000. Según su explicación, se abonaron $26 millones al momento de la firma y quedaron establecidas cuatro cuotas consecutivas de $35 millones.

La actual conducción, por su parte, comunicó el embargo y detalló las cifras reclamadas, además de señalar qué administraciones participaron de la contratación, renovación y posterior salida del entrenador.

Otro problema económico para el Ciclón

El caso se incorpora a una situación financiera que mantiene distintos compromisos y litigios abiertos para San Lorenzo. Entre ellos aparece el reclamo de Ignacio Piatti, cuya deuda supera los cuatro millones de dólares y continúa sin una resolución definitiva.

En este marco, el embargo de Ayude vuelve a poner el foco sobre las obligaciones económicas acumuladas por la institución y las consecuencias de contratos celebrados durante distintas administraciones.

Por ahora, San Lorenzo anticipó que continuará informando sobre la evolución del expediente. No se conoció públicamente una declaración reciente de Ayude detallando su posición sobre los montos informados por el club.