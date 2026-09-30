El Gobierno de Elortondo reforzó los trabajos de limpieza y mantenimiento de desagües, cunetas y canales en diferentes sectores de la localidad, como parte de un esquema preventivo destinado a favorecer el escurrimiento del agua ante eventuales períodos de precipitaciones intensas.

Las intervenciones comprenden sectores urbanos y rurales, teniendo en cuenta que los distintos canales forman parte de un sistema conectado. El objetivo informado por la administración comunal es mantener libres las vías de circulación del agua y reducir posibles inconvenientes durante episodios de lluvia.

Uno de los puntos intervenidos recientemente fue la zona de Maipú y Sarmiento. Según explicó el presidente comunal Angelo Yocco, se trata de un sector donde se registraban dificultades por acumulación de agua.

Yocco indicó que allí se realizó una intervención destinada a mejorar el drenaje. La efectividad de esos trabajos frente a precipitaciones de gran magnitud dependerá, entre otros factores, de la intensidad y duración de las lluvias y de la capacidad integral del sistema.

Además, la administración local informó que trabaja junto a Bomberos Voluntarios en la elaboración de un plan de contingencia que será presentado próximamente. Según la información difundida, también se prevé incorporar a otras instituciones de Elortondo para coordinar recursos y definir mecanismos de actuación frente a una eventual emergencia.

La planificación preventiva no es un hecho aislado en la región. Una cobertura regional publicada semanas atrás ya había informado que Elortondo avanzaba en la limpieza de desagües principales y secundarios y en la organización de un esquema de respuesta institucional. En otras localidades del sur santafesino también se desarrollan trabajos sobre la infraestructura hídrica ante posibles escenarios de mayores precipitaciones.

Por otro lado, desde el Gobierno de Elortondo señalaron que ninguna infraestructura garantiza por sí sola evitar anegamientos frente a precipitaciones extraordinarias. En este marco, solicitaron la colaboración de los vecinos para mantener despejados los desagües particulares y evitar arrojar residuos en cunetas y canales.

[ESPACIO PARA GRÁFICA: CÓMO COLABORAR — NO ARROJAR RESIDUOS / LIMPIAR DESAGÜES / MANTENER CUNETAS DESPEJADAS]

Los trabajos continuarán en diferentes sectores urbanos y rurales. Mientras tanto, resta conocerse el contenido completo del plan de contingencia anunciado por la Comuna, los protocolos previstos y las instituciones que finalmente integrarán el esquema de respuesta.