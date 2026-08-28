La senadora provincial Leticia Di Gregorio informó este viernes que doce establecimientos educativos del departamento General López fueron incluidos en una nueva asignación de recursos del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI). Según los datos difundidos por la legisladora, la inversión alcanza los $190.251.558.

Los fondos corresponden al Gobierno de Santa Fe y serán destinados a escuelas y jardines de Firmat, Rufino, Cafferata, Teodelina, Labordeboy, Carmen, Murphy, Sancti Spíritu y Villa Cañás.

Entre las intervenciones previstas aparecen refuerzos estructurales, ampliaciones y refacciones de cocinas, renovación de sanitarios, construcción de galerías, colocación de cercos perimetrales, recambio de cubiertas y aberturas, trabajos sobre desagües pluviales y adquisición de mobiliario.

En Firmat, los establecimientos alcanzados son el Taller de Educación Manual N.º 52 “Carlos Casado del Alisal”, la Escuela N.º 159 “9 de Julio” y el ISPI N.º 9088 “Virgen de la Merced”.

En Rufino recibirán fondos el Jardín de Infantes Nucleado N.º 116 “20 de Noviembre” y la Escuela N.º 171 “Bernardo Monteagudo”. También fueron incorporadas la Escuela N.º 539 “Domingo Faustino Sarmiento”, de Cafferata; la Escuela N.º 1077 “Martín Miguel de Güemes”, de Teodelina; y la Escuela de Educación Técnico Profesional N.º 358, Modalidad Agraria, de Labordeboy.

La nómina se completa con la Escuela N.º 165 “General Manuel Belgrano”, de Carmen; la Escuela N.º 670 “Dr. Ricardo Gutiérrez”, de Murphy; la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada Particular Incorporada N.º 8075, de Sancti Spíritu; y el Jardín de Infantes Particular Incorporado N.º 13.049 “San José”, de Villa Cañás.

Di Gregorio vinculó los aportes con la política de infraestructura educativa impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Educación, José Goity. Según señaló, las intervenciones buscan responder a necesidades planteadas por las distintas comunidades educativas.

“Cada una de estas obras representa una mejora concreta para estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa”, expresó la legisladora.

Además, sostuvo que continuarán las gestiones para incorporar a otros establecimientos que necesitan reformas o ampliaciones.

El FANI es una de las herramientas utilizadas por el Ministerio de Educación santafesino para financiar intervenciones edilicias que requieren respuestas específicas. Durante 2026 ya se habían anunciado otras partidas para instituciones del departamento General López.

Por otro lado, el anuncio difundido este viernes no detalla cuánto recibirá individualmente cada establecimiento ni los plazos previstos para el comienzo y finalización de cada obra. Esos datos serán relevantes para determinar el alcance concreto de las intervenciones y seguir su ejecución.