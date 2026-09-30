Una noche de festejos terminó con incidentes en el Parque Independencia de Rosario. Luego de la celebración de Rosario Central por la obtención de la Supercopa Internacional, se produjeron enfrentamientos en inmediaciones del estadio Marcelo Bielsa que derivaron en un operativo policial, disparos con postas de goma y 13 personas demoradas.

Los episodios comenzaron alrededor de las 20.30 del martes 29 de septiembre, en la zona de avenida Pellegrini, Ovidio Lagos y avenida Morcillo.

Según el reporte policial, se recibieron llamados que advertían sobre ataques contra vehículos ocupados por simpatizantes de Central que regresaban de los festejos realizados en el Monumento Nacional a la Bandera.

La misma versión sostiene que las cámaras de videovigilancia detectaron frente a una de las puertas del estadio a personas identificadas con los colores de Newell's arrojando piedras y golpeando vehículos. Algunos rodados sufrieron daños.

Ante esa situación intervino personal de la Brigada Motorizada. Siempre de acuerdo con la reconstrucción policial, los efectivos también fueron recibidos con piedras y respondieron utilizando escopetas con postas de goma.

La tensión posteriormente se trasladó hacia el interior de las instalaciones de Newell's. Videos difundidos en redes sociales registraron el ingreso de efectivos, corridas y personas intentando alejarse del lugar. En uno de esos registros también aparecen jóvenes vinculados a la pensión del club retirándose rápidamente del sector.

Otros registros muestran a un efectivo golpeando a una persona que se encontraba en el suelo. Las circunstancias completas de esa secuencia deberán determinarse a partir de las actuaciones correspondientes.

Como resultado del procedimiento, la Policía informó que 13 hombres fueron demorados. Las actuaciones quedaron radicadas en la Comisaría 5ª por disturbios, daños y resistencia a la autoridad. Además, se reportaron dos agentes con lesiones leves.

Por otro lado, Newell's difundió un comunicado en el que rechazó la actuación policial y sostuvo que la institución no provocó ni originó los acontecimientos. El club también expresó cuestionamientos hacia los responsables de la seguridad de espectáculos deportivos y eventos masivos y anticipó que llevará el caso a la Justicia.

De esta manera, existen dos aspectos que deberán diferenciarse en la investigación: los incidentes registrados inicialmente en las calles cercanas al estadio y las circunstancias que derivaron posteriormente en el ingreso de las fuerzas de seguridad al predio rojinegro.

El episodio quedó ahora bajo análisis judicial y administrativo. Las cámaras de seguridad, las imágenes registradas dentro y fuera del club y las actuaciones policiales serán elementos centrales para reconstruir responsabilidades y determinar cómo se desarrolló el operativo.