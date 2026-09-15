El presidente comunal de María Teresa, Gonzalo Goyechea, difundió una carta abierta dirigida a la senadora provincial por General López, Leticia Di Gregorio, en la que reclamó conocer qué gestiones realizó y qué medidas piensa impulsar para recuperar el cursado de la Tecnicatura Superior en Enfermería en la localidad.

El planteo se enmarca en un conflicto iniciado a comienzos de 2026, cuando el Gobierno provincial decidió no habilitar una nueva cohorte de la carrera que funcionaba en María Teresa como extensión áulica del Colegio Superior N.º 50 de Rufino. Desde entonces, la Comuna viene desarrollando distintas acciones para pedir que se revierta la medida.

En la carta, Goyechea sostuvo que no conoce acciones públicas de Di Gregorio vinculadas específicamente con este reclamo y planteó dos interrogantes: qué hizo para evitar la interrupción del ingreso de nuevos estudiantes y qué piensa hacer para lograr su restitución.

El presidente comunal también vinculó el tema con el alcance regional de la carrera. Según afirmó, por sus aulas pasaron estudiantes de María Teresa y de localidades como Villa Cañás, San Gregorio, Diego de Alvear, Elortondo, Christophersen y Santa Isabel.

Además, aseguró que todas las egresadas fueron mujeres y destacó que muchas pudieron iniciar una formación profesional siendo adultas y sin tener que trasladarse diariamente hacia ciudades más grandes. Estos datos corresponden a lo expresado por Goyechea y no fueron acompañados en la carta por documentación académica.

Otro de los puntos del planteo fue la posición adoptada por Di Gregorio frente a la continuidad de la carrera de Trabajo Social en el ICES de Venado Tuerto. En julio, la senadora acompañó una iniciativa legislativa destinada a preservar esa formación terciaria y destacó entonces la importancia de que los estudiantes puedan capacitarse cerca de sus familias.

Goyechea valoró aquella intervención, pero pidió que se aplique un criterio similar para Enfermería en María Teresa.

En este marco, también retomó una declaración realizada recientemente por la legisladora durante actividades de capacitación laboral en General López: “Queremos que cada capacitación se convierta en una oportunidad de trabajo”. El presidente comunal utilizó esa definición para insistir con el pedido de reapertura.

Sobre el final de la carta, Goyechea dejó abierta la posibilidad de que Di Gregorio haya realizado gestiones que no hayan tomado estado público y pidió que, en ese caso, sean informadas. También reclamó que la senadora intervenga ante el ministro de Educación, José Goity, y el gobernador Maximiliano Pullaro.

Al cierre de este relevamiento no se había localizado una respuesta pública específica de Di Gregorio a la carta difundida por Goyechea. El eventual pronunciamiento de la senadora y una definición del Ministerio de Educación sobre la posibilidad de habilitar una futura cohorte aparecen ahora como las principales derivaciones del conflicto.