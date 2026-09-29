Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei mientras avanza en la recuperación del cuadro respiratorio que motivó su regreso a la institución el pasado 18 de septiembre. Según el último parte médico oficial, difundido este lunes, la conductora de 99 años evoluciona favorablemente y ya finalizó el tratamiento antibiótico.

El comunicado fue firmado por Enrique Echagüe, director médico del Mater Dei. Además, desde la institución señalaron que Legrand permanece acompañada por su familia mientras continúa bajo seguimiento profesional.

Por el momento no existe una fecha confirmada para el alta. El sanatorio había informado días atrás que la conductora permanecería internada hasta completar su recuperación y estar en condiciones de retomar sus actividades habituales.

La actual internación comenzó el viernes 18 de septiembre, cuando Legrand regresó al Mater Dei por un cuadro compatible con neumopatía. Se trató de su segundo ingreso al centro médico durante el mismo mes.

La conductora había sido internada inicialmente el 7 de septiembre por un cuadro respiratorio bronquial. Luego de varios días de tratamiento y controles recibió el alta el domingo 13, con indicación de continuar la recuperación en su domicilio. Cinco días después volvió al sanatorio ante un nuevo cuadro respiratorio.

Durante esta segunda internación, los sucesivos partes médicos informaron una evolución favorable. Además, el 25 de septiembre se comunicó que había incrementado su actividad física con el equipo de Kinesiología y que continuaría hospitalizada hasta completar su recuperación.

El último avance conocido se produjo este lunes 28, cuando los profesionales confirmaron que finalizó el tratamiento antibiótico. Sin embargo, completar esa etapa no implica automáticamente el alta y la institución no estableció públicamente una fecha para abandonar el sanatorio.

En este marco, cualquier versión que indique un día concreto para su salida debe considerarse una versión no confirmada hasta que exista una comunicación oficial.

El próximo parte está previsto para este miércoles 30 de septiembre, siempre que no se produzcan modificaciones que obliguen a adelantar una comunicación. Allí podrían conocerse mayores precisiones sobre los próximos pasos de la recuperación.

Mientras tanto, su ausencia también modificó la programación televisiva. Juana Viale permanece al frente de “La noche de Mirtha” durante la recuperación de su abuela.

El regreso de Mirtha Legrand a la televisión tampoco tiene fecha confirmada y dependerá de su evolución y de las indicaciones de los profesionales que siguen su cuadro.