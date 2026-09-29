El Gobierno de Venado Tuerto convocó a vecinos, usuarios e instituciones a participar de dos encuentros destinados a analizar los actuales recorridos del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) y recoger propuestas que puedan incorporarse al proceso de actualización del servicio.

La iniciativa estará coordinada por la Subsecretaría de Movilidad y comenzará este martes 29 de septiembre, a las 19, con el taller correspondiente a la zona norte, que tendrá lugar en el Club Ciudad. La segunda actividad será el jueves 1 de octubre, también a las 19, en el CIC y estará orientada a la zona sur.

La convocatoria no está limitada a los pasajeros habituales. También podrán participar personas que actualmente no utilizan el transporte público debido a dificultades relacionadas con sus necesidades de traslado.

El objetivo será identificar cómo se mueve actualmente la población, qué conexiones son requeridas y cuáles son las dificultades que encuentran los vecinos con el esquema vigente.

Según informó oficialmente el Municipio, la aparición de nuevos barrios, sectores de trabajo, instituciones y espacios de encuentro generó nuevas necesidades de movilidad en comparación con el momento en que fueron diseñados los actuales recorridos.

Además, la convocatoria alcanza a comisiones vecinales, instituciones intermedias, clubes y organizaciones barriales. La participación será gratuita, aunque será necesario completar previamente el formulario de inscripción habilitado para los encuentros.

Por otro lado, el subsecretario de Movilidad, Eugenio Bernabei, señaló que existen tres alternativas de recorridos que están siendo analizadas. Esto no significa que exista actualmente un nuevo esquema definido: las modificaciones finales dependerán del proceso de evaluación que lleve adelante el Municipio.

Los talleres forman parte de la planificación de movilidad vinculada con el Plan Estratégico Participativo (PEP). En este marco, la administración municipal busca incorporar información sobre los desplazamientos cotidianos antes de avanzar con eventuales modificaciones.

Uno de los puntos de interés será conocer también las razones de quienes no utilizan actualmente el colectivo. Esa información puede permitir identificar sectores sin conexiones adecuadas o recorridos que no responden a determinadas necesidades de traslado.

Hasta el momento no se informó cuándo podría presentarse una propuesta definitiva ni qué recorridos serían modificados. Los encuentros de esta semana constituyen una instancia previa de consulta y recopilación de información.

Una vez terminados los talleres, quedará pendiente conocer qué propuestas fueron planteadas por los participantes y cuáles serán incorporadas al análisis técnico del sistema de transporte.