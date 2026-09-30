River ya comenzó a mirar hacia 2027 y una parte importante de la planificación estará relacionada con los futbolistas que actualmente se encuentran jugando en otros clubes. Con varias cesiones próximas a finalizar, la dirigencia deberá resolver quiénes regresarán al plantel, quiénes podrían ser transferidos y quiénes tendrán una nueva salida.

Uno de los casos es el de David Martínez. El defensor encontró continuidad en Defensa y Justicia durante esta temporada y acumula 22 partidos. Su cesión contempla una opción de compra por una parte de su ficha, por lo que su eventual regreso dependerá inicialmente de la decisión que adopte el club de Florencio Varela.

Otro futbolista que deberá regresar es Tomás Nasif. El delantero fue cedido a Platense sin opción de compra y alcanzó a disputar 16 encuentros, con tres goles, antes de sufrir una lesión ligamentaria que interrumpió su temporada. Su recuperación física será uno de los factores que River deberá evaluar antes de determinar cuál será su próximo destino.

La situación de Jeremías Ledesma presenta características diferentes. El arquero tuvo continuidad en Rosario Central y llegó a las 32 presentaciones durante el año. Distintas publicaciones mencionan una cifra de US$1,8 millones vinculada a su continuidad, aunque existen diferencias entre las fuentes respecto de las condiciones contractuales exactas de la operación. Por ese motivo, cualquier definición sobre una compra definitiva debe considerarse pendiente.

River Plate LOS CEDIDOS QUE DEBERÁ RESOLVER RIVER Cuatro situaciones que entrarán en análisis de cara a 2027 DAVID MARTÍNEZ Defensa y Justicia 22 partidos en 2026 Vuelve en diciembre TOMÁS NASIF Platense 16 partidos · 3 goles En recuperación JEREMÍAS LEDESMA Rosario Central 32 partidos en 2026 Futuro por definir TIAGO SERRAGO Tigre 25 partidos · 1 gol Préstamo hasta diciembre River deberá analizar regresos, opciones de compra y posibles nuevas cesiones para 2027.

Tiago Serrago también llegará al final de su préstamo con una decisión pendiente. El mediocampista está cedido en Tigre hasta el 31 de diciembre y suma 25 partidos y un gol. El acuerdo contempla una opción de compra por el 50% de su ficha, según las coberturas consultadas.

Por otro lado, Ulises Giménez no finaliza su préstamo en diciembre. El defensor llegó a Sarmiento y su cesión se extiende hasta mediados de 2027, aunque River tendría una cláusula que le permitiría recuperarlo anticipadamente. Su regreso a fin de año, por lo tanto, no está confirmado.

Además, otros relevamientos incorporan a Matías Galarza Fonda entre las situaciones que River deberá analizar durante diciembre. El mediocampista se encuentra cedido y su operación también incluye condiciones para una eventual adquisición.

En este marco, las decisiones finales estarán condicionadas por las opciones de compra vigentes, el rendimiento de cada futbolista y la planificación deportiva para 2027. Hasta que los clubes involucrados o River comuniquen oficialmente sus determinaciones, las posibles continuidades y nuevas cesiones deben considerarse versiones no confirmadas.