La UEFA Nations League 2026/27 completa este martes 29 de septiembre otra jornada de su fase de liga, con diez partidos distribuidos entre las diferentes categorías del torneo europeo. Dentro de la Liga A, el Grupo 3 tendrá dos encuentros desde las 15:45 de Argentina: España recibirá a Croacia y República Checa será local ante Inglaterra.

España y Croacia llegan al segundo compromiso con tres puntos y protagonizarán un cruce directo por las primeras posiciones de la zona. El seleccionado español comenzó su participación con una victoria 3-2 frente a Inglaterra en Wembley, mientras que el conjunto croata derrotó 2-1 como visitante a República Checa.

El partido se disputará en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla. En Argentina podrá verse por ESPN y Disney+ Premium. La transmisión está anunciada desde las 15:30, mientras que el comienzo del encuentro está programado para las 15:45.

A la misma hora, República Checa e Inglaterra buscarán recuperarse de las derrotas sufridas durante la primera jornada. El encuentro se jugará en Praga y tendrá transmisión para Argentina por ESPN2 y Disney+ Premium.

Además, la programación del martes incluye encuentros correspondientes a las Ligas B y C.

Partidos de la Nations League de este martes 29 — hora argentina:

• Finlandia vs. Bielorrusia — 13:00

• Moldavia vs. Islas Feroe — 13:00

• España vs. Croacia — 15:45

• República Checa vs. Inglaterra — 15:45

• Escocia vs. Suiza — 15:45

• Eslovenia vs. Macedonia del Norte — 15:45

• San Marino vs. Albania — 15:45

• Eslovaquia vs. Kazajistán — 15:45

• Bulgaria vs. Estonia — 15:45

• Luxemburgo vs. Islandia — 15:45

En cuanto a la televisación en Argentina, ESPN y Disney+ Premium concentran la cobertura de la jornada. España-Croacia irá por ESPN, mientras que República Checa-Inglaterra será televisado por ESPN2. El resto de los encuentros contará principalmente con disponibilidad a través de Disney+ Premium, de acuerdo con la programación anunciada para la fecha.

El Grupo A3 continuará rápidamente su calendario. El sábado 3 de octubre se enfrentarán Croacia-Inglaterra y España-República Checa, por lo que los resultados de este martes comenzarán a ordenar las posiciones de una zona que inició con triunfos españoles y croatas.